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62歲身材不輸年輕人！瑪丹娜秀辣照 甩盜圖風波

記者蘇詠智／綜合報導
瑪丹娜在最新照片中展現身材，衣服輕薄短小到幾乎沒有。（取材自Instagram）
瑪丹娜在最新照片中展現身材，衣服輕薄短小到幾乎沒有。（取材自Instagram）

樂壇女王瑪丹娜（Madonna）之前被女網友艾蜜莉亞歌蒂（Amelia Goldie）指控在出「心叛逆」（Rebel Heart）專輯時的相關照將自己的臉貼在她的身體上、好讓身形看來更青春；她在29日PO文表示歉意，不過也發布了好幾張尺度超大膽、展現身材的新照片，似有意讓各方看清楚她的體態依舊火辣，根本不會輸給年輕小女生。

據報導，事情爆發後，瑪丹娜本人及經紀公司都沒有立即回覆，直到30日瑪丹娜才再度於個人IG上發文表示「現在是自我反省的時刻」，並附上ㄧ張火辣自拍照。

瑪丹娜在最新照片裡姿態撩人，差點超過社群網站的尺度。（取材自Instagram）
瑪丹娜在最新照片裡姿態撩人，差點超過社群網站的尺度。（取材自Instagram）

62歲的瑪丹娜過去就曾經出過全裸寫真集，對於大膽展露體格一點也不會害羞，倒是讓看得人臉紅心跳。只見她上半身的服裝短小到不行，身穿胸前交叉的造型蕾絲內衣，胸前兩點呼之欲出，搭配同款式丁字褲及高筒長襪，以坐著及躺著等各種姿勢自拍，相較其他年過60的女性，確實極為撩人；雖文中表示歉意，照片卻直接打臉對方，再度引發熱議，超過81萬人按讚。

瑪丹娜出道多年，發行多張暢銷單曲，人氣橫掃全球，現在即使已年過半百，依然不斷挑戰自我，除了在音樂上的表現求新求變外，私底下與舞台上的前衛造型也總是讓網友驚艷不已，加上她經常透過社群媒體曬出辣照，使她IG坐擁1500萬名粉絲追蹤。

瑪丹娜 社群媒體

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