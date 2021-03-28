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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

「最性感光頭」是威廉王子 巨石強森幽默喊：重新計票

記者蘇詠智／綜合報導
威廉王子在英國的機構調查結果，當然一定是「性感光頭男」第一名。（路透資料照片）
威廉王子在英國的機構調查結果，當然一定是「性感光頭男」第一名。（路透資料照片）

一提到帥氣光頭，全球廣大觀眾可能馬上想到傑森史塔森（Jason Statham）、巨石強森（Dwayne Johnson）或是馮迪索（Vin Diesel），然而近日一家植髮醫美研究機構卻稱經過「調查」，英國威廉王子才是世界上最性感光頭男子，在他之後的第2、3名分別是拳王麥可泰森（Mike Tyson）和傑森史塔森，巨石強森和馮迪索各自排名第9和第10，甚至不及第7名的約翰屈伏塔（John Travolta）和第8名的布魯斯威利（Bruce Willis）。

有一大群粉絲很明顯的不接受，某網友寫道：「我不能忍受這樣對巨石強森不敬。」另有人嗆道：「他們是沒看過巨石強森嗎？」更有這麼質疑：「巨石強森才第9名？抱歉這是怎麼了？」連歐美娛樂網站都對名單感到不可思議。

巨石強森本人則幽默回應，要求重新計票，因HBO影集「人生如戲」男主角賴瑞大衛（Larry David）怎麼可能打不進前10名？

雖然這項調查號稱是統計網頁和部落格內容，看誰被稱讚「性感」最多次，威廉王子據報有1760萬次，遠超過巨石強森的260萬次。但該機構是英國機構，捧自家未來國王非常合理，而且英國皇室向來不許其他人風頭蓋過女王和王儲，這種結果其實不意外。

傑森史塔森在「世界上最性感光頭男性」得到第3名。（路透資料照片）
傑森史塔森在「世界上最性感光頭男性」得到第3名。（路透資料照片）
巨石強森竟非「全頭最性感光頭男」，粉絲無法接受。（路透資料照片）
巨石強森竟非「全頭最性感光頭男」，粉絲無法接受。（路透資料照片）

巨石強森 英國 威廉

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