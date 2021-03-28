「最性感光頭」是威廉王子 巨石強森幽默喊：重新計票

威廉王子在英國的機構調查結果，當然一定是「性感光頭男」第一名。（路透資料照片）

一提到帥氣光頭，全球廣大觀眾可能馬上想到傑森史塔森（Jason Statham）、巨石強森 （Dwayne Johnson）或是馮迪索（Vin Diesel），然而近日一家植髮醫美研究機構卻稱經過「調查」，英國威廉 王子才是世界上最性感光頭男子，在他之後的第2、3名分別是拳王麥可泰森（Mike Tyson）和傑森史塔森，巨石強森和馮迪索各自排名第9和第10，甚至不及第7名的約翰屈伏塔（John Travolta）和第8名的布魯斯威利（Bruce Willis）。

有一大群粉絲很明顯的不接受，某網友寫道：「我不能忍受這樣對巨石強森不敬。」另有人嗆道：「他們是沒看過巨石強森嗎？」更有這麼質疑：「巨石強森才第9名？抱歉這是怎麼了？」連歐美娛樂網站都對名單感到不可思議。

巨石強森本人則幽默回應，要求重新計票，因HBO影集「人生如戲」男主角賴瑞大衛（Larry David）怎麼可能打不進前10名？

雖然這項調查號稱是統計網頁和部落格內容，看誰被稱讚「性感」最多次，威廉王子據報有1760萬次，遠超過巨石強森的260萬次。但該機構是英國機構，捧自家未來國王非常合理，而且英國皇室向來不許其他人風頭蓋過女王和王儲，這種結果其實不意外。