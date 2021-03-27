凍齡美魔女比一比 翹臀珍打敗安妮絲頓

珍妮佛洛佩茲年過半百，身材依然火辣。（路透）

年逾不惑外表依然凍齡的俊男美女，在歐美娛樂圈愈來愈多，到底誰才最受到觀眾的推崇？英國 醫美部落格舉辦民調，高達38%網友把票投給了性感天后「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），她以些微差距擊退「六人行」珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）與真人秀話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian），不愧至尊美魔女。

51歲的珍妮佛洛佩茲向來以身段凹凸有致、曲線玲瓏著稱，為了維持體態，她就算年過半百也努力鍛鍊，體力完全不輸年輕人，還能在「舞孃騙很大」（Hustlers）展露跳鋼管舞的本事，讓人不得不佩服。近日她因為和未婚夫A-Rod傳情變，再度成為各方矚目焦點，A-Rod特別趕到她新片外景地多明尼加高調示愛，令她芳心大悅，陰霾逐漸散去。

另外一位曾是電視觀眾眼中超級甜心的珍妮佛安妮絲頓，比珍妮佛洛佩茲只大1歲，也很會保養，得到34%的支持票，位居亞軍。排名第3的金卡戴珊剛好40歲，比其他哥哥姐姐占了年齡最輕的便宜。黑人天王威爾史密斯（Will Smith）得到第4名，是名次最高的男星。

而英國話題伴侶維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）與丈夫 大衛貝克漢（David Beckham），則分別排第5和第6名，之後依序是布萊德彼特 （Brad Pitt）、「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）與湯姆克魯斯 （Tom Cruise），看得出膚色較深的拉丁裔或非裔，比白人更不容易顯老。