瑪丹娜PO假照？28歲網友：她偷了我身體！

瑪丹娜2015年一張宣傳照，被爆出是合成他人身體。(取材自瑪丹娜IG、艾蜜莉亞抖音)

美國 歌壇天后瑪丹娜 （Madonna）62歲仍在舞台勁歌熱舞，也經常使用社群網站 ，分享日常影片和照片。不過，最近有網友PO文指出，瑪丹娜在2015年張貼的一張照片，其實是「借用」其他人的身體，跟自己的頭合成之後PO上Instagram。

ETtoday報導，今年28歲女網友艾蜜莉亞（Amelia Goldie）日前在TikTok上傳一段影片，且提到「瑪丹娜PO了一張自己照片在IG宣傳專輯，但那其實是我的身體。」她附上自己的照片，證明兩個人的身體一模一樣，還把兩張照片放在一起做成小海報，寫下「瑪丹娜偷了我的身體」。身體主人艾蜜莉亞要求瑪丹娜團隊能夠標明「身體出處」。

據報導，艾蜜莉亞後來解釋，瑪丹娜這張照片是2015年發的，而且到現在還在官方Instagram上。她接受媒體採訪時表示，一開始看到自己的身體跟瑪丹娜的頭拼在一起，還以為只是網友惡搞，所以並沒有認真看待，後來才這張發現照片竟是瑪丹娜官方帳號PO出來的。

艾蜜莉亞發現照片被瑪丹娜「借用」後，曾經兩度試圖透過Instagram聯絡對方的團隊，但始終沒有得到回覆。她解釋，其實自己並沒有很在意被借用，平時也會開玩笑說自己受寵若驚，不過還是希望瑪丹娜團隊可以在多年前的宣傳文案中，標明「身體出處」。