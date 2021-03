艾迪墨菲強勢回歸 「來去美國2」收視夯

「來去美國2」推出首周末,創下美國疫情期間最高的新片上架收視成績。(取材自IMDb)

受到疫情 影響,北美有一半以上的戲院從去年起有好幾個月暫停營業,包括紐約、洛杉磯等大票倉,使得一堆原定在戲院上映的新片賣給影音串流平台上架,甚至有全球賣破2億多美元的「芭樂特」(Borat)的第2集「芭樂特電影續集」(Borat Subsequent Moviefilm)以及基努李維(Keanu Reeves)客串的「海綿寶寶:奔跑吧」(The SpongeBob Movie: Sponge on the Run) 等,連奧斯卡大片「芝加哥七人案:驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)也直接轉到Netflix推出、跳過戲院。

不過讓觀眾等了快33年的「來去美國 2」(Coming 2 America),雖然也從大銀幕轉進小螢幕,魅力卻依舊不減,上周末此片已在美國、台灣 等地的亞馬遜登場,美國統計觀眾人數創下疫情期間新片首周末最佳成績,不但把「芭樂特」、「海綿寶寶」都比下去,甚至凌駕有在戲院同步上映的「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984),以及這一年來其他影音平台獨家上架的任何新片,展現艾迪墨菲與上集大多數班底回歸對老美的強大吸引力。

30多年前,「來去美國」是全美年度最賣座影片的亞軍,成績相當突出,至今仍有不少人對這個非洲王子到美國尋找理想對象的喜劇有深刻印象。

昔日曾是非裔動作天王的衛斯理史奈普(Wesley Snipes),扮演想靠子女與皇室聯姻奪取大位的野心將軍,搞笑演出頗獲好評,網友公認是續集中最搶眼的亮點。