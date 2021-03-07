「瘋狂A片」揚威柏林影展 擒金熊獎被諷「淫家」

「倒楣性愛和瘋狂A片」勇擒柏林影展最佳影片金熊獎。（取材自IMDb）

第71屆柏林影展 日前揭曉，「倒楣性愛和瘋狂A片」（Bad Luck Banging or Loony Porn）自15部競賽片脫穎而出，一舉勇擒最佳影片金熊獎，引爆各界爭議和讚賞。

評審團員之一的以色列導演 那達夫拉匹（Nadav Lapid）讚揚該片具備「永恆且稀有的藝術性」，包括威尼斯金獅獎得主義大利導演吉安弗蘭科羅西（Gianfranco Rosi）及金熊獎女導演潔絲米拉茲巴尼奇（Jasmila Zbanic）也都盛讚該片為「精心製作、狂野、巧妙且充滿活力的電影 」。

這部是羅馬尼亞導演哈都裘德（Radu Jude）的第七部電影，劇情描述女教師與丈夫在疫情下，閒來拍A片上傳至情色網站，意外遭學生起底，遭家長圍剿。

44歲的導演哈都裘德六年前就曾以「追拿吉普賽！」榮登柏林影展最佳導演銀熊獎。他表示，人們無需為「合意性交」震驚，當今社會對偏見和仇恨的偽善作態才真正下流。

但該片也存有不小爭議，「紐約時報」便以斗大標題寫著「寂寞柏林影展上的淫家」諷刺今年在小螢幕上進行的線上影展。但英國衛報首席影評人彼得布拉德蕭（Peter Bradshaw）則大讚該片「打臉了無趣、虛偽和卑鄙的人」。美國「爛番茄影評網」也出現一面倒的好評。