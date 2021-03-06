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梅根開戰英國王室？好萊塢群星相挺

記者蘇詠智／綜合報導
梅根準備像英國王室作出強烈反擊，已有好萊塢友人支持她。（取材自YouTube）
梅根準備像英國王室作出強烈反擊，已有好萊塢友人支持她。（取材自YouTube）

英國哈利王子與妻子梅根接受媒體女王歐普拉的專訪，7日首播，讓英國王室如臨大敵。這兩天梅根昔日在肯辛頓宮一位貼身人員指她會霸凌，梅根已聲明否認。梅根在好萊塢有不少友人，接二連三出面聲援，讓情況似乎上綱到「英美大戰」的程度。

以往英國王室曾被傳對梅根寄予厚望，希望她能作為王室「沒有種族歧視、開明進步」的代表，無奈王室不容旁人聲望、人氣凌駕君主及王儲的心態惹怒梅根，掀起軒然大波，反而現在被梅根的友人和支持者攻擊。

奧斯卡影后荷莉貝瑞支持同為非裔血統的女性。（路透資料照片）
奧斯卡影后荷莉貝瑞支持同為非裔血統的女性。（路透資料照片）

美國Pagesix報導，梅根在訪問中透露，自己在英國生活最後期間在精神健康出了問題，但更聳動的是，她要提到「種族」這個超敏感的議題；電視台內部人員透露，梅根要揭露的事情非常非常嚴重，而且令人很不舒服。

蓋布麗尤妮恩也公開聲援自家同胞。（路透資料照片）
蓋布麗尤妮恩也公開聲援自家同胞。（路透資料照片）

美國女作家及社會評論家羅克珊蓋伊在社群網站上寫道：「這些英國媒體就是無法忍受哈利王子愛上個黑女孩，他離開是對的，我甚至不認為這會是艱難的決定，他們不會停止修理梅根，真的非常惡心。至於他的家人們，質疑他的決定，還在歐普拉的訪問要播出前搞這些有的沒的手段，為了他保護妻兒懲罰他嗎？太可恥了。」曾經主演過「魅力四射」（Bring It On）和「絕地戰警2」（Bad Boys II）的女星蓋布麗尤妮恩（Gabrielle Union）轉推了這段話來支持，奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）則寫道：「繼續保護非裔女性。」

梅根 英國 美國

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