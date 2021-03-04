桃莉芭頓公開打疫苗 高唱別當膽小鬼

桃莉芭頓(左)公開注射疫苗。(取材自臉書)

75歲樂壇天后桃莉芭頓（Dolly Parton）公開在鏡頭前注射疫苗 ，還清唱一首改編自50年前走紅的歌曲「喬琳」，呼籲大眾打疫苗、別當膽小鬼。

在推特擁有520萬粉絲追隨的桃莉芭頓，貼出注射疫苗的影片，田納西州 的范德比大學醫學中心教授阿布姆拉德為她打針。

「疫苗，疫苗，疫苗，疫苗，我求求你，拜託請不要遲疑。」桃莉芭頓在影片裡清唱著1973年走紅的經典歌曲，原歌詞是「喬琳，喬琳，喬琳，喬琳，我求求你，不要帶走我的男人」。

醫生入鏡前，桃莉芭頓對著鏡頭說，自己年紀夠老，有資格打疫苗，同時也夠聰明，知道要打疫苗，暗示拒絕打疫苗的人們不聰明。她連膽小鬼一詞都說出口。

影片向反疫苗人士以及對疫苗尚存遲疑的人們喊話，她說：「我們能夠越快好起來，就可以越快回到正常生活。我只是想跟你們這些膽小鬼說，不要逃避了，去打針吧。」

貼文寫著「桃莉打了一劑她自己的藥」。她去年捐出100萬美元給范德比大學醫學中心用在疫苗研究。她所注射的莫德納（Moderna）疫苗去年12月取得美國 食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。

身為九屆葛萊美獎得主，桃莉芭頓是美國樂壇長青樹，鄉村音樂的傳奇天后，唱紅名曲「朝九晚五」（9to 5）、「喬琳」（Jolene）及「我會永遠愛你」（IWill Always Love You）。