我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

裘莉狠斷小布 賣定情物邱吉爾名畫賺990萬美元

娛樂新聞組／綜合報導
裘莉和小布離婚官司還在打，她最近大手筆賣出兩人的藝術收藏品。（路透資料照片）
裘莉和小布離婚官司還在打，她最近大手筆賣出兩人的藝術收藏品。（路透資料照片）

好萊塢巨星安琪琳娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）的離婚官司仍在打，經過四年多的爭執，彼此關係又陷谷底，裘莉最近大手筆賣出兩人的藝術收藏品，其中一幅便是英國前首相邱吉爾的「庫圖比亞清真寺宣禮塔」（The Tower of the Koutoubia Mosque）油畫，這幅畫還曾送給美國前總統羅斯福，具有歷史意義。

綜合BBC、CNN、文匯報報導，知情人士說，布萊德彼特2011年買下邱吉爾這幅日落風景畫當作禮物送給裘莉；據傳裘莉最近以700萬英鎊(約990.8萬美元)的高價賣出，此舉形同兩人關係破裂，連定情物之一都賣出

邱吉爾不只是一名傑出的政治家、軍人，私底下也擅長繪畫，這幅畫是邱吉爾二次大戰期間在摩洛哥服役時所畫，具有歷史意義，再加上曾流轉至許多知名政治人物的手中，小布、裘莉皆是藝術愛好者，也喜好歷史，私底下喜歡收藏許多珍貴的藝術品，邱吉爾的畫作便是兩人的重要收藏品，沒想到最後也遭賣出。

藝術品拍賣行佳士得稱這是「邱吉爾最重要的作品，除了來源顯赫，也是他在（二戰時）創作的唯一一幅風景畫」。

​安琪琳娜裘莉拍賣英國前首相邱吉爾畫作。（美聯社）
​安琪琳娜裘莉拍賣英國前首相邱吉爾畫作。（美聯社）

裘莉 布萊德彼特 小布

上一則

不滿被諷「猛換男人」 泰勒絲槓Netflix

延伸閱讀

兩樣情！裘莉污名甩不掉難找新歡 阿珍神秘男友非小布

兩樣情！裘莉污名甩不掉難找新歡 阿珍神秘男友非小布

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交
巨星「疫」外攜手 小布首搭珊卓布拉克

巨星「疫」外攜手 小布首搭珊卓布拉克
巨星組合 ! 小布、珊卓首攜手 柯隆尼與羅伯茲再搭檔

巨星組合 ! 小布、珊卓首攜手 柯隆尼與羅伯茲再搭檔

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。Getty Images

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

2021-02-28 23:51
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24
陳志朋帶傷參加「追光吧哥哥」總決賽。圖／摘自微博

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

2021-02-28 12:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？