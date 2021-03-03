裘莉狠斷小布 賣定情物邱吉爾名畫賺990萬美元

裘莉和小布離婚官司還在打，她最近大手筆賣出兩人的藝術收藏品。（路透資料照片）

好萊塢巨星安琪琳娜裘莉 （Angelina Jolie）、布萊德彼特 （Brad Pitt）的離婚官司仍在打，經過四年多的爭執，彼此關係又陷谷底，裘莉最近大手筆賣出兩人的藝術收藏品，其中一幅便是英國前首相邱吉爾的「庫圖比亞清真寺宣禮塔」（The Tower of the Koutoubia Mosque）油畫，這幅畫還曾送給美國前總統羅斯福，具有歷史意義。

綜合BBC、CNN、文匯報報導，知情人士說，布萊德彼特2011年買下邱吉爾這幅日落風景畫當作禮物送給裘莉；據傳裘莉最近以700萬英鎊(約990.8萬美元)的高價賣出，此舉形同兩人關係破裂，連定情物之一都賣出

邱吉爾不只是一名傑出的政治家、軍人，私底下也擅長繪畫，這幅畫是邱吉爾二次大戰期間在摩洛哥服役時所畫，具有歷史意義，再加上曾流轉至許多知名政治人物的手中，小布 、裘莉皆是藝術愛好者，也喜好歷史，私底下喜歡收藏許多珍貴的藝術品，邱吉爾的畫作便是兩人的重要收藏品，沒想到最後也遭賣出。

藝術品拍賣行佳士得稱這是「邱吉爾最重要的作品，除了來源顯赫，也是他在（二戰時）創作的唯一一幅風景畫」。