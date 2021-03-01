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「黑豹」奪金球影帝 妻子上台代領獎暴哭

記者陳建嘉／綜合報導
去年罹癌過世的查德維克以「藍調天后」拿下影帝。（路透）
去年罹癌過世的查德維克以「藍調天后」拿下影帝。（路透）

曾以「黑豹」（Black Panther）暴紅，但在去年罹癌過世的查德維克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman）以一座「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）奪下金球獎影帝，妻子代他上台領獎致詞時暴哭，一旁的芮妮齊維格（Renée Zellweger）也眼眶泛淚，這是鮑斯曼首座金球獎影帝，接下來更問鼎奧斯卡獎影帝。

「藍調天后」敘述「藍調之母」瑪雷尼（Ma Rainey）在錄音室發生的故事，鮑斯曼飾演一名樂手，自揭從小母親被白人性侵，父親報仇而致死的悲劇過往，也種下他日後的悲慘結局，精采演技絲絲入扣，是他人生最後的完美演出。

另外，曾演過「逃出絕命鎮」（Get Out）、「黑豹」的男星丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）以「猶大與黑彌賽（暫譯，Judas and the Black Messiah）」拿下金球獎最佳男配角。最佳男配角公布時，直播狀況卻一度出狀況，卡盧亞差點被斷線「消音」，讓頒獎人一度也傻眼。所幸卡盧亞性格樂天大器，還認為在這樣的狀況下，能夠繼續舉辦金球獎頒獎典禮已經很棒了。

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