線上主持英國獨立電影獎 跩哥馬份驚變帥熟男

湯姆費頓盛裝打扮主持英國獨立電影獎典禮。(取材自Instagram)

在全球各地創下驚人票房的「哈利 波特」（Harry Potter）系列影片，今年將要歡度首集上映20周年，扮演哈利死對頭跩哥馬份（Draco Malfoy）的湯姆費頓（Tom Felton），日前主持了英國 獨立電影 獎典禮，儘管因新冠肺炎疫情，他只是在一個小房間內透過視訊連線與入圍、得獎眾星對話，由於打扮得西裝筆挺，依舊贏得讚譽。

湯姆費頓早在演出「哈利波特」電影之前，就曾經和茱蒂佛斯特（Jodie Foster）與周潤發合作「安娜與國王」（Anna and the King），已小有名氣，雖然在「哈利波特」系列演的是反派，和幾位主角包括「榮恩」（Ron Weasley）魯伯葛林特（Rupert Grint）、「妙麗」（Hermione Granger）艾瑪華森（Emma Watson）等都維持不錯情誼。現年33歲的他，更具成熟男人味，粉絲直呼是為了他才特地收看英國獨立電影獎典禮。

今年的英國獨立電影獎，最佳男主角由「父親」資深影帝安東尼霍普金斯奪得，讓他進軍奧斯卡的聲勢受到加持。而華人女導演趙婷執導的「游牧人生」拿下最佳國際獨立電影獎，亦令這部早已被看好會在奧斯卡上大放異彩的影片，更加受到矚目。