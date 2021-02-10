氣勢愈來愈高…「黑豹」遺作「藍調天后」 遙指奧斯卡影帝

查德威克鮑斯曼(中)以「藍調天后」登上奧斯卡影帝的氣勢愈來愈高。（取材自Netflix）

奧斯卡 頒獎典禮今年因疫情而延到4月下旬，入圍 名單也要到3月15日才公布。不過幾大重要前哨戰提名名單已陸續揭曉，影帝影后之爭態勢逐漸明朗：已故「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）憑Netflix「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）獲獎的氣勢幾乎罕有匹敵；「花漾女子」（Promising Young Woman）凱莉穆利根（Carey Hannah Mulligan）與「女人碎片」（Pieces of a Woman）凡妮莎柯比 （Vanessa Kirby）有機會代表英國女星搶下影后殊榮。

美加地區250位廣播、電視、網路影評人選出的年度電影獎入圍名單，Netflix「曼克」（Mank）成為最大贏家，原本不算特別被看好的奧斯卡氣勢，開始往上攀高，成為起初最被寄予厚望的「游牧人生」（Nomadland）強勁對手。查德威克鮑斯曼去年因結腸癌去世後，影迷至今仍感不捨，他的遺孀代領小金人必然會是催淚高潮，投票會員很難不讓這一幕上演。

凱莉穆利根憑「花漾女子」奪得奧斯卡影后的呼聲不低。（取材自IMBb）

兩位英國女星凱莉穆利根與凡妮莎柯比，前者演活遭侵害的復仇女，後者則有20多分鐘的生產戲，皆是影后熱門人選，最大對手是都曾獲奧斯卡的「藍調天后」薇奧拉戴維斯（Viola Davis）與「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼（Frances Louise McDormand）。