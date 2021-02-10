「至上女聲」元老團員 瑪麗威爾森76歲去世

瑪麗威爾森曾在美國樂壇有留下光輝紀錄。（路透資料照片）

1960年代曾在美國 樂壇紅極一時的黑人 女團「至上女聲」（The Supremes ）元老團員瑪麗森爾森（Mary Wilson），傳在內華達州家中去世，享年76歲。瑪麗森爾森在15歲時與好友佛蘿倫絲巴拉（Florence Ballard）合組女團，隨後又拉了同學黛安娜蘿絲（Diana Ernestine Earle Ross）進來，幾個女生就此成團，除她們之外的成員時有變動，最後剩她們三人組，並成功簽進著名的黑人歌曲大本營—Motown唱片，也選定「至上女聲」這個團名。

瑪麗威爾森（中）與黛安娜蘿絲（右）等是「至上女聲」最經典成員組合。（美聯社）

儘管「至上女聲」剛開始幾首單曲都沒有大紅，但在黛安娜蘿絲被選定成為主唱後，全團聲勢扶搖直上，唱片公司主管甚至最後還把團名改成「黛安娜蘿絲與至上女聲」，自覺受冷落的佛蘿倫絲巴拉酗酒發福，和團員關係冷淡，最後離開Motown自立，單飛卻沒變更紅，而在幾年後才30出頭就窮困潦倒去世。

黛安娜蘿絲也單飛後，「至上女聲」在1977年辦了告別演唱會後解散，瑪麗森爾森直到告別演唱會之前才離團，算是待最久的元老。「至上女聲」的故事在1981年被改編成舞台劇 「夢幻女郎」，而瑪麗森爾森所寫的回憶錄，書名就叫作「夢幻女郎—我身為至上女聲成員的生活」，獲得相當大的成功。