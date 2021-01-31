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阿湯哥「不可能任務7」 傳劇組人員鬧離職

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯在「不可能的任務7」片場頻頻發飆，據傳劇組已無力工作，不少工作人員「只想回家」。(路透資料照片)
湯姆克魯斯在「不可能的任務7」片場頻頻發飆，據傳劇組已無力工作，不少工作人員「只想回家」。(路透資料照片)

新冠肺炎盛行，讓湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）拍攝過程命運多舛，劇組有工作人員不遵守社交距離，恐有染疫風險，讓阿湯哥氣得當場爆粗口罵人，並傳他斥資買了兩台防疫機器人在場監督，就怕又有人不遵守防疫規定，據傳已有部分工作人員離職，後續甚至還有不少人鬧離職，讓電影拍攝過程更為艱辛。

英媒「太陽報」指出，電影目前正在英國進行最後拍攝，接下來將移師阿拉伯取景，不過英國因為疫情，實施禁飛令，嚴格限制外國旅客不可回國，讓許多英國工作人員很擔心，恐怕一出去就無法回家，「製作團隊很多年輕的工作人員，已經不想再拍下去，只想直接回家」。

更有知情者向「太陽報」透露，「我們覺得諸事不順，士氣很低，我們有很多人只希望暫時停拍，等疫情結束再繼續，但是湯姆很堅持要趕快拍完，沒有人可以阻止他」，即便工作人員大多讚賞他的決心，但很多人已經歷經近一年斷斷續續的拍攝時間，已經開始倦怠，即便阿湯哥仍積極努力完成整部電影，但在未能安撫劇組員工下，未來只會更辛苦。

電影 英國 疫情

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