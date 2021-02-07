這「疫」年定下來 盤點鼠年結婚明星

石原聰美結婚的消息讓廣大男粉絲心碎。（取材自Instagram）

金牛年即將到來，回首鼠年新冠肺炎肆虐，許多國際要事被延宕、行程大亂，更有許多備受愛戴的名人相繼離世，儘管如此，娛樂圈中仍卻有不少愛侶選在這動盪的一年完成婚姻大事，用真摯情感證明真愛無敵！

曾之喬、辰亦儒 開春報喜

台灣演員曾之喬和辰亦儒愛情長跑多年始終低調，兩人在去年小年夜閃電結婚，特別選在農曆新年期間向大家宣布喜訊，令粉絲們又驚又喜。曾之喬當時貼文表示：「陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我，今天起我是曾小姐也是陳太太囉。」濃情蜜意藏不住！

由於去年下半年辰亦儒幾乎都在中國大陸工作，新婚不久的兩人至今仍分隔兩地，生日、跨年都只能透過視訊慶祝。雖然如此，曾之喬受訪時被問到老公總是微笑受訪，提起辰亦儒滿是笑意。

曾之喬（右）和辰亦儒長情長跑後終成眷屬。（取材自臉書）

邵翔、小蠻 甜蜜三口

台灣演藝圈中的人氣情侶檔邵翔與小蠻愛情長跑七年多，在2020年情人節前夕宣布互許終身，後在平安夜公布「做人」成功。

小蠻與邵翔早前宣布懷孕喜訊，夫妻倆深情對望，小蠻手拿寶寶超音波照片，並說：「我們現在是一家三口了。」邵翔和小蠻同樣出身單親家庭，兩人去年3月結婚，8月時小蠻動手術切除8.5公分的巧克力囊腫，也是為了求子做準備。邵翔此前受訪時曾表示希望能生女兒，但目前尚未宣布腹中寶寶性別。

邵翔（左）與小蠻宣布懷孕喜訊。（取材自Instagram）

畢書盡、H小姐 速當爸媽

台韓混血歌手畢書盡（Bii）同樣也在去年西洋情人節於臉書宣告結婚喜訊，儘管當時和前女友風波未平，卻在認愛22天之後火速升格當老爸。不過畢書盡只透過經紀人表示新娘是圈外人，對私生活保密到家，可見對妻女呵護備至。

畢書盡。（記者劉學聖／攝影）

黃子佼、孟耿如 積極拚娃

黃子佼、孟耿如在2020年3月初登記結婚，原本要舉行盛大婚禮，不料遇上疫情 ，婚禮被迫取消。他們愛情長跑7年，相差19歲，攜手走過女方弟弟自殺、男方養了18年的愛犬離世等風雨，兩人在Instagram上宣布婚訊表示「希望這小小喜訊帶來的一股暖流，能稍微撫慰人心」。

黃子佼先前上節目時曾說，老婆大人堅持要生小孩，自己最初抗拒過一陣子，但近來他心念一轉，積極朝「做人」目標邁進，坦言「老婆非常怕她老了的時候我走了」。也因2020年間發生了許多憾事，所以兩人確實有討論了一下，他說「好啦！我們就生吧，我也不想她有遺憾」。

艾瑪史東、麥卡瑞 生了再說

32歲的奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）原定去年3月和《周六夜現場》（SNL）導演未婚夫戴夫麥卡瑞（Dave McCary）舉行婚禮，但因疫情延期，後來傳出兩人早已秘婚懷孕的消息，9月還被拍到孕肚曝光。

小倆口2016年在節目中相識，隔年交往，2019年12月在Instagram上訂婚，當時艾瑪史東大方秀出婚戒。日前有媒體拍到兩人上街散步時，不但雙雙戴上婚戒，艾瑪更大腹便便孕味濃。

艾瑪史東（右）即將與老公麥卡瑞迎接第一個孩子。（Getty Images）

蘇志燮、趙恩靜 喜做公益

44歲南韓 男星蘇志燮去年4月宣布閃婚，娶回小他17歲電競女主播趙恩靜。他的經紀公司公開蘇志燮給粉絲的信，分別用韓文、英文雙語版本讓全世界粉絲都能分享喜訊。同時他也決定和老婆一起捐出5000萬韓元（約4.8萬美元）給弱勢兒童，夫妻一起做公益。

蘇志燮才認愛一年就宣告結婚，讓不少網友都在懷疑是否因為女方懷孕了，對此蘇志燮的經紀公司做出回應，否認兩人是先有後婚，蜜月旅行則因為疫情的關係，所以暫時沒有計畫。

鄭愷、苗苗 超趕進度

34歲中國男星鄭愷和苗苗去年5月官宣了領證結婚的好消息，此前媒體幾次多次報導苗苗疑似懷孕，如今他們跳過了宣布「戀情」的環節，直接公布了婚訊，10月鄭愷更自爆女兒已出生，自己升格當爹。

鄭愷因為參加了綜藝節目《奔跑吧兄弟》廣為人知，去年他與女友苗苗步入禮堂，並且決定在5月20日這個浪漫的日子公布自己的喜訊，獲得了各界的祝福。

鄭愷與苗苗在2019年7月底被拍到一同現身在機場，引來外界猜測兩人是否正在戀愛中，果不其然就在隔年公布兩人結婚的訊息。而在苗苗11月生日這天，鄭愷也發文：「生日快樂，老婆！三口之家，她最大！」寵妻之情，不言可喻。

鄭愷（左）在苗苗生日時曬出孕婦寫真。（取材自微博）

生田斗真、清野菜名 因戲結緣

日本演員生田斗真和清野菜名2015年因演出日劇《無間雙龍》而結緣，隨後偷偷交往。

兩人只有剛開始約會時有被狗仔隊拍到，對戀情十分低調，外界還以為他們已經分手。他們去年6月在聯名的結婚發表宣言裡面提到：「世界正處於辛苦的狀態，是否要在此刻結婚也感到很迷惘，但是兩人決定互相支持，共同跨越這個危機，並且在演員這條路上更加精進。」消息一發表，馬上獲得網友的熱烈祝福。

丹尼斯奎德、蘿拉薩瓦 「最後一次」

66歲好萊塢男星丹尼斯奎德（Dennis Quaid）因演出電影 《天生一對》（The Parent Trap）、《明天過後》（The Day After Tomorrow）走紅，歷經3次離婚後，傳出已祕密與26歲女博士生蘿拉薩瓦（Laura Savoie）結婚，相差40歲的父女戀終於修成正果。這對夫婦於去年6月2日在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）的一個海濱度假勝地低調地完成結婚儀式，奎德對衛報說：「我已經結過三次婚，我知道這是最後一次了。」

丹尼斯奎德（左）與蘿拉薩瓦修成正果。（Getty Images）

西恩潘、蕾拉喬治 秘密完婚

曾以電影《神秘河流》（Mystic River）、《自由大道》（Milk）兩度奪下奧斯卡影帝的西恩潘(Sean Penn，左圖左，Getty Images)感情世界也很吸睛。60歲的他被爆出去年7月與28歲的《移動城市：致命引擎》（Mortal Engines）女演員蕾拉喬治（Leila George）交往4年之後已秘密完婚。兩人雖然年齡差距大，且蕾拉喬治只比西恩潘大女兒狄倫（Dylan）小1歲，但他們的情感不受限制，交往4年，多次在公開場合露面，他更稱女方為「我生命中的女孩」。

其實西恩潘有過兩段婚姻，1985年與流行天后瑪丹娜（Madonna）結婚，最後因家暴於1989年離婚；另一段則是在1996年與「神力女超人」女星羅蘋萊特（Robin Wright）結婚，並育有2名子女，最後在2010年離婚。而西恩潘曾在2014年宣布將與莎莉塞隆（Charlize Theron）訂婚，但卻在隔年無疾而終。

西恩潘三度結婚，低調娶了女星蕾拉喬治。（Getty Images）

潘瑋柏、Luna 不甩謠言

39歲的人氣歌手潘瑋柏去年7月底無預警發布結婚喜訊：「是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」潘瑋柏與小14歲的空姐老婆Luna宣云低調結婚，儘管引來許多爭議，但他極力為妻澄清，看得出愛護疼惜另一半的決心。

有網友挖出女方過去黑歷史，說她是「天王嫂訓練營」的一員，讓潘瑋柏罕見發聲明護妻；後來網路又盛傳她懷孕了但潘瑋柏正在轉移資產準備離婚，雖然如此，小倆口還是頻頻在社群網站上曬恩愛互動，看來感情沒被謠言影響。

潘瑋柏（右起）分享老婆Luna（宣云）跟家人的合照，宣布成為人夫。（取材自Instagram）

瀨戶康史、山本美月 戲外良緣

「在現在這個特殊時期，我們擁有了更多可以直接面對自己內心的機會，也意識到我們不想失去彼此，確信對方是最重要的存在，希望可以組成一個溫柔滿溢的安穩家庭。」日本演員瀨戶康史與山本美月去年8月發給媒體的結婚通知書，內容真摯動人，他們寫下的簽名，字跡相似到驚人，而媲美婚紗照的合照，充分展現出這對夫妻之間的濃情密意。

瀨戶康史和山本美月2016年演出《HOPE～期待值零的新進員工～》開始有交集，接著2019年再度共演《完美世界》。在兩部日劇當中，瀨戶康史都是扮演單戀山本美月的角色，戲裡追不到女主角沒關係，戲外順利被他娶回家了！

楊祐寧、Melinda 愛你久久

2020年新婚夫妻檔還有楊祐寧與Melinda（王詠穎），他們選在2020年9月9日發布甜蜜合照，諧音「愛你愛你九九」，當時Melinda已懷有身孕，兩人在年底迎接女兒Anah。

喜訊公布時，Melinda儼然就是幸福小女人，與陽光帥氣的楊祐寧一起發送恩愛照。夫妻倆在上月女兒滿月時，開心分送親友及媒體彌月禮盒，更附上一張小卡片，首度公開女兒的正面照片，雖然照片上壓著「anah」4個大字，仍可依稀見到她的清秀五官，張開嘴巴像是跟世人打招呼一樣，相當可愛。

楊祐寧（右）選在9月9日宣布和老婆Melinda登記結婚。（取材自臉書）

JUNJIN、空姐老婆 美夢成真

40歲南韓元祖偶像「神話」成員Junjin去年9月與小3歲的空姐女友舉行婚禮，繼團員Eric後成為組合中第二位人夫。他5月親筆寫信向粉絲報喜：「她是給我力量的人。」

「從小就渴望有一個幸福家庭的我，終於美夢成真，有了一直用積極開朗的樣子，帶給我超大力量的人出現了，在一起讓我有了不管是多大困難都能戰勝的信心。」Junjin表示婚後會更加努力進行活動，也希望粉絲們幸福。

神話所屬經紀公司表示兩人是透過友人介紹認識的，也透露女方曾在神話演唱會結束的聚餐現身打招呼，當時成員們都相當看好，稱讚她「是很不錯的人，很文靜」。兩人的婚禮以非公開形式進行，據現場照片看來，JunJin穿上有如白馬王子的白色西裝登場，還現場跳舞逗老婆開心。

昌珉、圈外女友 保密到家

南韓天團「東方神起」的成員昌珉6月通過手寫信宣布與圈外女友結婚的喜訊，婚禮將以非公開方式進行。

兩人的婚禮原本預計9月舉行，但因為疫情關係延至10月。驚人的是，婚禮結束後，竟然網路上搜尋不到任何賓客流出的關於婚禮現場的內容，讓網友驚呼：「這是情報局水準了吧！」

昌珉公布喜訊時表示：「我現在有交往的女性。與她有著信任和信任的關係，並自然而然地決定和這個人一起度過未來的人生。」他在信中寫道：「謝謝為我加油和鼓勵我的人們，我會成為一個家庭的家長和東方神起的昌珉。」

史卡莉喬涵森、柯林佑斯特 呼籲扶弱

35歲的「黑寡婦」史卡莉喬涵森（Scarlett Johansson，左圖左，路透）和38歲的喜劇演員柯林佑斯特（Colin Jost）去年10月下旬舉辦一場私人婚禮。兩人的婚訊由公益團體「Meals On Wheels America」在Instagram上宣告，並稱他們的結婚願望是呼籲大眾在此困難時期捐款幫助脆弱的老年人。

這對夫妻在約會兩年後於2019年5月宣布訂婚。他們於2018年在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Infinity War）的首映式上首次公開交往。

史卡莉喬涵森（左）和老公柯林佑斯特透過公益團體發表婚訊。（路透）

拉里大衛、艾希莉安德伍德 合夥人生

美劇《人生如戲》（Curb Your Enthusiasm）的主演和編劇、現年73歲的拉里大衛Larry David於去年10月7日在南加州與製作人女友艾希莉安德伍德（Ashley Underwood）結婚。他們於2017年在喜劇演員薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）的生日聚會上相識，安德伍德曾是科恩《誰是美國》的製片，這對愛侶在婚前就是合夥人關係。

大衛4月受訪時回憶起兩人相識那天，說：「我記得我們是緊挨著坐的。」 「讓她驚訝的是，我在甜點前就離開了。開玩笑地講，我不想冒險待太久毀了好印象。」

現年73歲的拉里大衛（右）於去年10月7日在南加州與製作人女友艾希莉安德伍德結婚。（Getty Images）

石原聰美 圈外男友 網友心碎

女神級日本演員石原聰美去年10月爆出結婚喜訊時，頓時聽到許多粉絲心碎的聲音。石原聰美透過事務所發表手寫親筆信：「我要和交往的圈外男性結婚了！隨著彼此的了解越來越深，我確信他就是那個可以相互分享、共同跨越困難的對象。」

石原聰美的結婚立刻在網路上掀起一股討論潮，粉絲都覺得身為「一般男性」的自己，為什麼不是那個幸運兒呢？根據八卦媒體報導，石原聰美的老公是有著千萬年薪的菁英帥哥，其實不管有什麼樣的身家背景、學歷資歷，最重要的還是希望他能夠好好疼惜大家的女神！

戶田惠梨香、松坂桃李 最強震撼

戶田惠梨香與松坂桃李這一對肯定是鼠年新婚的最強的震撼彈！因為事前完全沒有交往的消息，去年12月一公布就直接閃婚，簡直嚇壞一票觀眾！據傳兩人是在2015年合作電影《王牌大騙局》的時候認識，不過當時還沒來電，而且他們後來也有與其他藝人傳出緋聞。相較於異性緣極佳的戶田惠梨香，松坂桃李幾乎是緋聞絕緣體，狗仔隊也拍不到他約會的照片。

同樣是1988出身的戶田惠梨香與松坂桃李，可以算是30世代裡面最耀眼的新明星夫妻，期待他們再次同台演出，並且公開分享戀愛過程與相處點滴。