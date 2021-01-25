挾怨悼賴瑞金 英名嘴挨轟失禮

皮爾斯摩根（左）曾經訪問賴瑞金（右），彼此卻不和。（取材自推特）

美國 傳奇媒體人賴瑞金（Larry King）87歲逝世，不少名流都發表留言悼念，盛讚他生前的成就。不過在一堆哀悼中，也有人絲毫不隱藏與賴瑞的宿怨，就是英國 名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan），他在賴瑞離開CNN後接下原時段的節目主持，曾經邀回賴瑞受訪，但兩人長年傳不和，皮爾斯的悼念文也遭網友抨擊，罵他過度自戀、對往生者一點都不尊重。

皮爾斯在推特 上懷念賴瑞金，卻寫道：「賴瑞金是我的英雄，直到我取代了他在CNN的位置之後，他說我的節目很像『看岳母開著你的新賓利車翻下懸崖』（他結了八次婚，所以是岳母專家），我們就鬧翻了。但他是很出色的廣電工作者，也是大師級的電視訪問員。」

看不慣的網友認為皮爾斯再怎麼與賴瑞不愉快，總不該挑賴瑞剛去世，假意哀悼卻還要再捅他兩刀，況且被悼念的主角是賴瑞，皮爾斯擺明了繞著彎踩低賴瑞、吹捧自己，實在非常惡心。也有人讚皮爾斯至少沒有假裝跟賴瑞之間多麼友好，不像有些人非常虛偽。

皮爾斯對此則回應：「賴瑞痛恨我取代他在CNN的位置，從來沒掩飾，這還滿悲哀的，因為他是我心目中的英雄之一。」網友回道：「也許他只是單純討厭你這個人，就跟我們很多人一樣。」