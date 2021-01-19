素顏被酸打肉毒 翹臀珍漂亮反擊

珍妮佛洛佩茲為了宣傳自己的護膚面膜，幾乎沒啥化妝開直播。(取材自Instagram)

性感天后「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），近來因為主演的手遊廣告強力放送後引起網友熱烈話題，成為梗圖熱門人物，知名度再往上翻。廣告中她由於自己在遊戲中的村莊被賣場收銀員攻擊，忍不住衝過去要給對方一個好看，造成逗趣的結果，而現實生活中，她也同樣被網友的言論惹毛，卻並沒有廣告裡那麼衝動，而是優雅還擊，展現大牌氣度。

珍妮佛為了自己參與打造的護膚用品品牌JLo Beauty的最新面膜開賣造勢，特別以幾近素顏的模樣開直播，讓大家看清楚使用JLo Beauty的效果，盛讚這面膜比SK-II還要好。哪知有網友狠狠打槍，「但是我能夠提一下妳的眉毛、額頭在妳講話或試圖作表情時，一點都不會動嗎？妳一定有打肉毒桿菌，而且打很多，也沒什麼不好，就這樣。」

如此冒犯的回應，珍妮佛的答覆是：「大笑，只是我的臉而已。我第5億次講清楚，我從來沒有打肉毒桿菌或是動手術。你可以用用看JLo Beauty的產品，然後再給你一個美麗小秘訣：試著正面積極、對別人友善一點，不要每天想著把別人壓垮，會讓你更青春、美麗喔。」