恐怖情人？ 「變形金剛」男星被舊愛控告身心虐待

席亞李畢夫被前女友控告身心凌虐，表示很羞恥、抱歉。（取材自IMDb）

曾因主演「變形金剛」（Transformers）系列走紅的席亞李畢夫（Shia LaBeouf），近日被英國才女歌手舊愛「小枝女孩」FKA Twigs控告，稱他在交往期間對她持續身心虐待，令她心力交瘁，揭露他許多讓人心寒的恐怖面。

席亞一度因接連不斷的失控、怪異行徑，成為娛樂圈的怪咖，也再無法於大成本巨片擔任要角；但他卻不太在意，還曾將自己從童星時期被父親感情勒索、利用的往事改編成電影「我的寶貝男孩」（Honey Boy），自己扮演父親的角色，相當受到好評。看似在好萊塢有機會轉型再起，卻不料被FKA Twigs控告。

FKA Twigs的訴狀中指出席亞在兩年交往的日子裡，持續的凌虐她，不只是身體遭到傷害，心理亦受創甚鉅。她對「紐約時報 」透露，席亞有一次開車行經加州 的沙漠區，要返回洛杉磯，一路上他不停狂怒罵人，還把安全帶解開，如果她不大聲說愛他，就要跟她一起撞車。她嚇得要命，好說歹說求他讓她下車，他才在一個加油站邊停車，她立刻把所有行李都拿下來，像要逃命一樣跑開，他卻跟著跑上來，對她拳打腳踢，還把她抓起來撞向車子，一邊對她怒吼，最後逼她回到車子裡。

另有一回，她睡到一半被他掐住脖子而驚醒，她希望透過這場訴訟，讓外界注意施暴者控制人、讓人離開保護網的手段。

除她之外，另有一位席亞的前女友也控訴被他身心虐待。

對此，席亞的回應是自己沒有任何藉口與理由，過去他酗酒、不清醒，對於身旁最親近的人有很多精神與身體上的凌虐，但同時他也一樣虐待自己，以往的行為讓他深感羞恥，他也沒別的可以說。他和FKA Twigs從2017年交往，去年分手，FKA Twigs表示從沒想過這樣的事情會發生在自個兒身上，會願意對外揭露，是希望能夠幫助更多受到家暴 、身心虐待的人。