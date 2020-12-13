我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

恐怖情人？ 「變形金剛」男星被舊愛控告身心虐待

記者蘇詠智／綜合報導
席亞李畢夫被前女友控告身心凌虐，表示很羞恥、抱歉。（取材自IMDb）
席亞李畢夫被前女友控告身心凌虐，表示很羞恥、抱歉。（取材自IMDb）

曾因主演「變形金剛」（Transformers）系列走紅的席亞李畢夫（Shia LaBeouf），近日被英國才女歌手舊愛「小枝女孩」FKA Twigs控告，稱他在交往期間對她持續身心虐待，令她心力交瘁，揭露他許多讓人心寒的恐怖面。

席亞一度因接連不斷的失控、怪異行徑，成為娛樂圈的怪咖，也再無法於大成本巨片擔任要角；但他卻不太在意，還曾將自己從童星時期被父親感情勒索、利用的往事改編成電影「我的寶貝男孩」（Honey Boy），自己扮演父親的角色，相當受到好評。看似在好萊塢有機會轉型再起，卻不料被FKA Twigs控告。

FKA Twigs的訴狀中指出席亞在兩年交往的日子裡，持續的凌虐她，不只是身體遭到傷害，心理亦受創甚鉅。她對「紐約時報」透露，席亞有一次開車行經加州的沙漠區，要返回洛杉磯，一路上他不停狂怒罵人，還把安全帶解開，如果她不大聲說愛他，就要跟她一起撞車。她嚇得要命，好說歹說求他讓她下車，他才在一個加油站邊停車，她立刻把所有行李都拿下來，像要逃命一樣跑開，他卻跟著跑上來，對她拳打腳踢，還把她抓起來撞向車子，一邊對她怒吼，最後逼她回到車子裡。

另有一回，她睡到一半被他掐住脖子而驚醒，她希望透過這場訴訟，讓外界注意施暴者控制人、讓人離開保護網的手段。

除她之外，另有一位席亞的前女友也控訴被他身心虐待。

對此，席亞的回應是自己沒有任何藉口與理由，過去他酗酒、不清醒，對於身旁最親近的人有很多精神與身體上的凌虐，但同時他也一樣虐待自己，以往的行為讓他深感羞恥，他也沒別的可以說。他和FKA Twigs從2017年交往，去年分手，FKA Twigs表示從沒想過這樣的事情會發生在自個兒身上，會願意對外揭露，是希望能夠幫助更多受到家暴、身心虐待的人。

FKA Twigs控告前男友對她持續的身心凌虐。（取材自Instagram）
FKA Twigs控告前男友對她持續的身心凌虐。（取材自Instagram）

紐約時報 加州 家暴

上一則

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

下一則

劉德華爽約直播？ 粉絲：網紅故意炒作…

延伸閱讀

撿板栗

撿板栗
動私刑釀他人不堪凌虐撞破窗慘死 討債不成反判賠750萬

動私刑釀他人不堪凌虐撞破窗慘死 討債不成反判賠750萬
美麗島事件41年 張俊宏嘆：84歲還要為人權吶喊

美麗島事件41年 張俊宏嘆：84歲還要為人權吶喊
鹽酸溶屍灌水泥…大叔少女被誣陷吞錢淪「桶屍」

鹽酸溶屍灌水泥…大叔少女被誣陷吞錢淪「桶屍」

熱門新聞

劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

「臥虎藏龍」20年 李安憶竹林戲：最貴演員吊半空「我冷汗直流」

2020-12-09 21:43
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28
黃曉明和Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）

不傳訊求救黃曉明 Baby冷漠拒認已婚

2020-12-09 02:26
14年沒使壞的梁朝偉，在新電影中再度扮演壞人。（取材自微博）

「色·戒」後睽違14年 梁朝偉再扮反派「人人都愛他」

2020-12-05 16:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動