「黑豹」44歳冥誕 漫威短片致敬 眾英雄悼念

麥可B喬丹（右）發布和查德威克鮑斯曼的合照，表達對他的懷念。（取材自Instagram）

漫威 英雄電影「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），因結腸癌已於8月底去世，11月29日是他滿44歲的冥誕，曾和他合作的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、露琵塔妮詠（歐Lupita Nyong'o）等都在社群網站 上發文悼念，漫威也特地推出全新、以「黑豹」為主的商標短片，將在Disney+「黑豹」片頭播映。

查德威克英年早逝，令影迷和同業們相當感傷。扮演「浩克」（Hulk）的馬克魯法洛，發布昔日演員和工作人員們在片場為他慶生的短片，只見他和「獵鷹」（Falcon）安東尼麥奇（Anthony Mackie）摟肩、握手，又被「酷寒戰士」（Winter Soldier）賽巴司汀史丹（Sebastian Stan）主動摟住，看得出大夥兒的好感情。馬克寫道：「今天又回想到你的熱情、愛、光芒，生日快樂，真希望我們能回到這段時光。」

「黑豹」裡飾演查德威克舊愛的露琵塔則發布兩人以往合照，寫道：「深愛著，非常的想念。」片中扮演大反派的麥可B喬丹 （Michael B. Jordan），曾在他死訊剛傳出時寫了長文，稱他是自己的大哥，也在這一天再度發文，請銀幕上扮演國王的他繼續守護他們，表達對他的懷念。