全美音樂獎 大贏家泰勒絲拍短片暗嗆小賈斯汀

本屆全美音樂獎最大贏家泰勒絲雖然未到場，但透過短片向歌迷致意。（美聯社）

2020年全美音樂獎得獎名單揭曉，泰勒絲（Taylor Swift）與威肯（The Weeknd）各自獲三項獎，並列最大贏家。小賈斯汀（Justin Bieber）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與生完女兒後回歸幕前的凱蒂佩芮（Katy Perry）都在典禮上精采表演，讓典禮不因新冠肺炎 衝擊而失色。

本屆頒獎開場就是小賈斯汀的演出，他先是獨坐在舞台上演唱催淚的「Lonely」，隨即轉換曲風為可以帶動現場氣氛的「Holy」，最後再攜手另一位同樣來自加拿大的樂壇男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes），一起合作推出不久的最新話題單曲「Monster」，樂迷直呼過癮。

耐人尋味的是，小賈斯汀為挺經紀人史庫特（Scooter Braun），而被與史庫特針鋒相對的泰勒絲萬千歌迷盯上，受到不少網路攻擊。雖然泰勒絲是本屆全美音樂獎年度藝人等三大獎得主，並以歷年共獲32獎、再度刷新全美音樂獎史上獲獎數最多的紀錄，卻未到現場，只在錄音室拍攝短片表示正在重新錄製舊歌，讓人想到她痛斥史庫特將自己前六張專輯的音樂版權出售牟利又沒有告知她的仇怨。

因為史庫特變成冤家的小賈斯汀和泰勒絲，分別拿下最佳流行／搖滾男歌手、最佳流行／搖滾女歌手，然而前者出席，後者就缺席，想要看到「帝后」同台，難上加難。

也曾經與泰勒絲多年失和又和好的凱蒂佩芮，一改當媽前性感裝扮，只穿上樸素的牛仔丹寧外套將產後首度現場演出獻給全美音樂獎。威肯以繃帶包裹全臉的特殊造型現身，延續專輯封面與MV中的概念。主演「變形金剛」走紅的梅根 福克斯（Megan Fox）成為典禮嘉賓之一，力挺緋聞 男友「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly），而珍妮佛洛佩茲也性感亮相，再次證明「美魔女」魅力不會輸當紅偶像。