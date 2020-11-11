看重慈愛、正直、紀律 巨石強森為白登勝選落下英雄淚

巨石強森坦言為美國總統大選結果流下男兒淚。（取材自Instagram）

全球最賺錢演員──巨石強森 （Dwayne Johnson），向來在銀幕上充滿男子氣概，很難讓人與感性流淚的情景聯想在一起，但他卻發布了一支短片，坦言看到民主黨 白登在美國總統大選 獲勝，讓人流下了男兒淚，可能還不只一兩滴。

巨石強森坦言自己的女兒們讓他在票選未來總統時格外重視慈愛、正直、紀律，及他和妻子灌輸給女兒們的價值觀，他認為做一個正直的好人是很重要的，所以是他要投下選票時非常在意的重點。但他表示勝利的感覺雖好，現在最重要的事是希望民眾努力修補被撕裂的美國，找到讓彼此再團結的基礎。

•佩芮愛的喊話挨轟

此外，凱蒂佩芮（Katy Perry）就因在留言中提到在接獲大選結果後，第一時間致電和自己投不同對象的家人，表達彼此的感情不會因而改變，立意良善，卻遭到抨擊與反彈。

「我是殭屍」（iZombie）的男星勞爾柯利（Rahul Kohli）反嗆：「那些人投給鼓動暴力、完全不在乎被邊緣化族群死活的人，他們才應該先過來道歉。」他澄清：「我跟凱蒂佩芮沒恩怨，我只是不同意她的想法，我尊重她的個人經驗和對團結齊心的想法，但那不會是我的作法，就這樣。」