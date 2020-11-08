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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

羅培茲熱舞賀白登當選 美國隊長打臉川普

記者蘇詠智／綜合報導
「美國隊長」克里斯伊凡賀民主黨在總統大選勝選，又打臉現任美國總統。（取材自IMDb）
「美國隊長」克里斯伊凡賀民主黨在總統大選勝選，又打臉現任美國總統。（取材自IMDb）

美國總統大選民主黨白登勝出，向來傾向民主黨的好萊塢影視界群星開心祝賀，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）轉發副總統候選人賀錦麗的勝選留言，同時也轉發川普自稱勝選贏很大的留言，但卻寫道：「不，你沒有。」擺明打臉。

克里斯伊凡的「復仇者聯盟」好夥伴、也是白登強力支持者—「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo），同樣也在社群網站上道喜，表示民主黨成功。

包括瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）等都在社群網站上向白登與賀錦麗道喜，曾經在HBO「婦人之仁」演過副總統的茱莉亞路易斯德瑞佛斯(Julia Louis-Dreyfus)則寫道：「副總統夫人不再是個虛構人物。」全美各地民主黨支持者興奮喜悅，麥莉(Miley)11年前的歌曲「Party in the U.S.A.」因為歌名太符合民主黨支持者想歡慶的心情，重新回到iTunes排行榜上。

中時電子報報導，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）更是興奮的貼出了自己性感熱舞、抖動翹臀的影片慶祝！女神卡卡(Lady Gaga)選前就為白登站台，得知他當選後，更興奮PO出兩人相擁合照，表示美國人做了一次最勇敢的選擇，而碧昂絲（Beyoncé）也發文寫下「恭喜！白登和美國！」

曾演過美國副總統的茱莉亞路易斯德瑞佛斯，表示女副總統不再是虛構。（取材自IMDb...
曾演過美國副總統的茱莉亞路易斯德瑞佛斯，表示女副總統不再是虛構。（取材自IMDb）
麥莉多年前的歌曲「Party in the U.S.A.」成為民主黨支持者的慶功...
麥莉多年前的歌曲「Party in the U.S.A.」成為民主黨支持者的慶功歌，再度重回排行榜。（取材自YouTube）

美國總統大選 民主黨 白登

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