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恭喜「黑寡婦」梅開3度 嫁喜劇男星喜訊兼做公益

娛樂新聞組／綜合報導
思嘉莉約翰森(左)與柯林佑斯特日前結婚。（路透）
思嘉莉約翰森(左)與柯林佑斯特日前結婚。（路透）

35歲的「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）宣告結婚了，這是她第三度結婚，而這次則結合公益，透過「Meals On Wheels America」這個公益團體來宣告喜訊。

噓！星聞報導，「Meals On Wheels America」在Instagram上宣告思嘉莉約翰森在上周末與「周六夜現場」(Saturday Night Live)喜劇男星柯林佑斯特（Colin Jost）結婚，兩人去年宣告訂婚後，外界就在期待兩人何時舉行婚禮，今年因為疫情的關係，兩人的婚禮只請了至親好友參加，同時他們透過這個婚訊的宣布，來呼籲大家捐款給該公益團體。兩人的婚禮符合官方新冠病毒防疫準則。

綜合外媒報導，思嘉莉約翰森和柯林佑斯特在去年5月便訂婚，當時兩人已交往兩年，這是柯林佑斯特首次步入婚姻殿堂，思嘉莉約翰森則是已有兩段婚姻，分別為男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與法國商人達瑞克（Romain Dauriac），與後者育有一女。

很特別的是小倆口的結婚喜訊不是由他們的公關發言人發布，而是由公益組織「Meals on Wheels America」在官網Instagram上po文：「我們非常高興在此宣布：思嘉莉約翰森與柯林佑斯特已於上周末舉行溫馨的婚禮，只邀請少數至親好友參加，而且都有遵照疾病管制局規定的新冠肺炎的防疫措施來預防。」

該文說：「這對新人有個特別的婚禮願望：就是希望透過我們組織，呼籲社會大眾關懷貧病老人，樂於捐獻，幫助那些孤苦無依的年長者，能免於疾病與飢餓。」

防疫 疫情 新冠肺炎

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