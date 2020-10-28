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劇組12人染疫 「不可能的任務7」又停拍

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯不上鏡頭的時候，都記得戴口罩自保。（路透資料照片）
湯姆克魯斯不上鏡頭的時候，都記得戴口罩自保。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情義大利再掀新一波高潮，電影院、健身房等場所又要再關閉一個月，已在威尼斯拍外景的湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）日前也突然停拍，150位臨時演員到現場才被告知當天不開工。英國太陽報報導，劇組內至少12個人檢測出新冠病毒陽性，不得已只能停擺。

「不可能的任務7」進度深受義大利疫情影響，原先3月就要在威尼斯等地拍攝，不料新冠肺炎大爆發，劇組所有人趕緊先離開，接下來歐美各地進入第一波疫情高峰，想復工也無法，還一度傳出外景地有可能改回美國本土。

直到夏天英國等地陸續解封，身兼製片的湯姆克魯斯才號召大隊人馬前往歐洲復拍，他特別砸重金組跨國醫療團隊，確保人員的健康無虞。隨著英國、挪威等地戲分完成，劇組回到義大利，早先在羅馬的攝製還算順利，但一移師威尼斯，義大利每日確診病例數又暴增，打從復拍以來就沒有傳出任何人員染病的該劇組，也破天荒出現至少12位檢測陽性者，這下子要停工到何時？沒人有答案。

眼看拍片進度又要耽擱，湯姆克魯斯竟然還能被傳緋聞，而且是被不同刊物分別寫與兩位女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）有曖昧，專門打臉八卦的網站忍不住諷刺：「所以其實他們現在是在上演三角戀嗎？」

凡妮莎柯比才登上威尼斯影后寶座，被傳拍「不可能的任務7」與湯姆克魯斯戲外很曖昧。...
凡妮莎柯比才登上威尼斯影后寶座，被傳拍「不可能的任務7」與湯姆克魯斯戲外很曖昧。（路透資料照片）

義大利 湯姆克魯斯 疫情

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