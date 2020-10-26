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真的嗎？梅根被爆懷胎6月 女兒明年報到

娛樂新聞組╱綜合報導
梅根（右）被爆懷二胎，而且是個女兒。（路透資料照片）
梅根（右）被爆懷二胎，而且是個女兒。（路透資料照片）

外界盛傳哈利王子將會在秋冬返回英國一趟，除了他和妻子梅根（Meghan Markle）對八卦媒體侵犯隱私提告、可能需要作證外，專門報導名人與明星動態的「Star」周刊以封面標題宣稱梅根已懷孕快半年，肚子裡正孕育著一個女孩子，明年上半年就會出生，她和哈利此後就兒女雙全，充滿幸福。她之所以那麼低調，是希望完全瞞過外界，不想上一次生兒子亞契（Archie）引起的各方騷動再來一次。

眾所周知，梅根與哈利視隱私為最重要的事之一，她在懷亞契時還沒離開英國，飽受小報狗仔緊迫盯人，因此懷第2胎的秘密，她試圖保密愈久愈好；她現在與哈利在美國生活半年多，享受到比在英國更輕鬆自在的氣氛，心情較上一次懷孕愉悅不少，對她來說，此刻最美好。

「Star」提到哈利、梅根經過從皇室出走的風波後，和皇室成員的關係有待加強，好在梅根的嫂嫂凱特（Kate Middleton），依然試圖扮演「皇室好媳婦」的角色，因為自己生過女兒，特地把一些女孩子的用品送給梅根，做為彼此修補情分的表示，哈利也才會覺得，需要返英報告狀況。

只可惜，如此喜氣洋洋的報導，專門打臉八卦的網站依然半分都不信，還諷刺道：「如果每一次媒體說她懷孕都是真的，她的後代早就不知道排隊排到哪裡去了。」

哈利 梅根 英國

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