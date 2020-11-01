「繼承」、「富家窮路」 靠什麼拿一堆艾美獎

《富家窮路》講述出租店大亨被宣告破產後，一家人搬到以前「開玩笑」買下的鄉下小鎮生活。（取材自豆瓣電影）

第72屆艾美獎前陣子舉行，其中《繼承》（Succession）獲得四項大獎，《富家窮路》（Schitt’s Creek）更是包辦七項大獎成為喜劇類最大贏家，到底這兩部劇在紅什麼？

「繼承」 影射梅鐸 帝國

《繼承》的一大看點就是影射梅鐸媒體帝國的興衰史。該劇講述國際媒體巨頭洛伊一家的醜聞內幕，劇中洛伊及他的四個孩子控制全球最大娛樂媒體集團之一的威斯特-洛伊科（Waystar Royco），當年邁的父親開始退出公司，而他的孩子則思索如何抓緊機會繼承帝國。

《繼承》的劇本在編劇傑西阿姆斯特朗（Jesse Armstrong）的手下修改長達八年，當初他甚至將劇本命名為《梅鐸》，講的就是梅鐸家族在媒體界的壟斷地位以及家族內部的紛爭，但是一直沒人敢投資。

當時正是2010年，梅鐸家族正陷入「監聽門」事件，公信力急轉直下，以梅鐸強勢的地位想也知道是決不允許這樣的劇出現。所以該劇本一直在過去幾年中反覆修改，直到被HBO採用，拍出美劇《繼承》。即使這樣，該劇在宣傳中仍然隻字不提梅鐸家族，只說是影射另一位媒體巨頭。

「如果一個魅力四射、德高望重的執行長突然出局會發生什麼？」傑西阿姆斯特朗在一封電子郵件中說，他在撰寫劇本過程中描述自己的思考過程。傑西阿姆斯特朗說，在創作該劇的核心人物洛伊時，他將梅鐸作為原型，而媒體行業的領導者在過去和現在都是如此。

但是，僅涉及商業內容而缺乏戲劇性卻讓《繼承》顯得有些乏味。某種程度上講，《繼承》甚至有些過於脫離現實生活，難以吸引一般大眾。

「富家窮路」 緊扣家庭議題

《富家窮路》講述一位出租店大亨強尼羅斯一日遭算計被宣告破產 後，與他的電視劇明星太太莫伊拉、嬉皮兒子大衛、交際名媛女兒亞利希克絲一同搬到他們以前「開玩笑」買下的鄉下小鎮生活。由奢入儉難的羅斯一家該如何度過難關？他們又會在這個小鎮中鬧出什麼笑料？

有趣的是，飾演《富家窮路》兒子大衛的其實是本劇導演 ，而飾演他父親的Eugene Levy，也是他的親生父親，父子倆聯手演出《富家窮路》，真實的互動也因此為這部劇累積不少粉絲。《富家窮路》緊扣家庭、同性戀議題，輕鬆幽默的氛圍讓人忍不住一集接一集，全劇都在探討與家人間的相處與成長，以及面對困境時抱持著破釜沉舟也要攜手度過難關的決心。

《富家窮路》2015年開播，直到第五季才開始得獎，今年4月播出的第六季也是最後一季，並在最終季得到艾美獎肯定，拿下最佳喜劇類劇集、最佳導演、最佳劇本、喜劇類最佳男主角、喜劇類最佳女主角、喜劇類最佳男配角、喜劇類最佳女配角等獎項。