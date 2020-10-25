73歲阿諾2年二度「開心」 推文：復元良好 已能逛街

阿諾史瓦辛格上傳一張他躺在克里夫蘭醫院病床豎起大拇指的照片，以感謝醫院中的醫護人員。（取材自臉書）

73歲的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）近日在推特發文，透露最近接受兩年來第二次心臟手術，目前恢復情況良好，感覺「很棒」，甚至已經能在克里夫蘭逛大街了。

阿諾23日發文說：「我換了一個新的主動脈瓣膜。」現在他有全新的主動脈瓣膜和兩年前更換的肺動脈瓣膜，阿諾表示自己術後恢復良好，已經能開心暢遊克里夫蘭。貼文配上一張他躺在克里夫蘭醫院病床豎起大拇指、以及與街頭雕像合影的照片，以感謝醫院中的醫護人員。他的兒子派屈克則在貼文留言，叮嚀爸爸暫時不要去健身 。

阿諾史瓦辛格因「王者之劍」（Conan the Barbarian）、「魔鬼終結者」（Terminator）系列和喜劇片「龍兄鼠弟」（Twins）等電影 成為全球巨星；在2003年轉戰政壇當選加州 州長，直到2011年結束任期後重返大螢幕。

不過阿諾雖是動作片演員，卻患有先天心臟缺陷，2018年曾緊急動刀置換肺動脈瓣膜，當時他手術後醒來後的第一句話就是經典台詞「我會回來」（I'll be back） 。