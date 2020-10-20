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投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

「復仇者」眾英雄關心大選 集結為白登募款

記者陳建嘉／綜合報導
元祖「復仇者聯盟」演員中，克里斯伊凡(左三)、思嘉莉約翰森(右三)都將主動現身挺白登。（路透資料照片）
元祖「復仇者聯盟」演員中，克里斯伊凡(左三)、思嘉莉約翰森(右三)都將主動現身挺白登。（路透資料照片）

美國總統大選投票在即，兩位候選人相互出招吸睛，民主黨候選人白登的競選團隊更找來漫威電影「復仇者聯盟」（The Avengers）主要演員群站台，包括「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Ivan）、「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）以及「綠巨人浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo），一同為白登募款。

據「好萊塢報導者」指出，「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟將於20日舉辦數位募款活動，並命名為「投票者集結」，為白登拉票，更會在副總統候選人賀錦麗線上互動，一起玩小遊戲及益智問答，參加者可在觀看過程中捐款，官方網站並註明「無論你捐贈的金額是多少，都能夠加入這場活動，與復仇者聯盟、參議員賀錦麗共同為民主集結」，目前已吸引眾多影迷關注。

克里斯伊凡向來關注政治，如今更是身體力行，用自身名氣為白登站台。克里斯曾設立網站「A Starting Point」，關懷社會議題，並說「我希望大家能關心周遭的狀況，思考自己如何給這個社會幫助」，也時常透過與網友互動，讓許多弱勢團體發聲。

克里斯從不避諱自己的政治傾向，多次透過推特砲轟現任總統川普忽視民生、種族等問題，批他只會在網路上尋求同溫層關注，「你必須要好好利用自己的平台，而不是只會一天到晚在推特上發文而已」。

白登 復仇者聯盟 美國

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