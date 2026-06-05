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法網／徹夜狂吐、馬拉松大戰燃盡 阿納爾迪談退賽：站起來就暈眩

記者劉肇育／即時報導
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阿納爾迪。(美聯社)
阿納爾迪。(美聯社)

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文章重點整理：

  • 重點一：阿納爾迪賽前腸胃病毒纏身，整夜嘔吐並無法進食。
  • 重點二：身體虛弱又暈眩發燒，他最終宣布退出法網四強。
  • 重點三：科博利不戰晉級決賽，法網男單準決賽創罕見紀錄。

法國網球公開賽原定將上演歷史上首場「義大利內戰」的男單4強賽，不過世界排名第104名的黑馬阿納爾迪（Matteo Arnaldi），因賽前遭遇嚴重的腸胃病毒侵襲，整夜劇烈嘔吐、無法進食，最終在身體極度虛弱的情況下無奈宣布退賽，並直呼做出正確決定。

今年以黑馬姿態殺進到法網4強賽的阿納爾迪，原定將與他的同胞好友科博利（Flavio Cobolli）在4強交手，不過最終阿納爾迪退賽，科博利不戰而勝，直接晉級男單決賽，將與大會第2種子澤瑞夫（Alexander Zverev）爭奪金盃，這不僅是法網公開賽年代以來，首次在男單準決賽出現球員退賽的罕見紀錄，也是大滿貫歷史上的第三次。

阿納爾迪在本屆法網寫下無數驚奇，8強賽雖然因同胞貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）傷退而晉級，但前五輪在紅土上總計鏖戰了19小時42分鐘，創下自1991年ATP有紀錄以來，打進大滿貫準決賽耗時最長的「鐵人紀錄」，然而，這具鋼鐵之軀終究沒能敵過病毒的突襲。

「這真的太艱難了，我的身體狀況原本感覺非常好。」阿納爾迪在記者會上透露，周四晚餐後胃部開始不適，原本以為只是消化不良，不料凌晨1點突發劇烈嘔吐，清晨6、7點再度惡化，雖然緊急傳喚大會醫生服藥，但連喝水都隨即跑廁所，甚至伴隨發燒與暈眩。他坦言，「每當我想站起來就感到一陣暈眩，我知道自己根本無法上場競爭，這是不想發生在任何人身上的憾事，但我做出了正確的決定。」

不戰而勝闖進決賽的科博利，在記者會上面對同胞好友的遭遇也顯得情緒低落，他感性表示，當阿納爾迪在賽前一小時親自告知退賽消息時，自己難過得幾乎落淚，「馬拉松大戰燃盡的阿納爾迪，是我們所有人巨大的精神啟發。」

精華 FAQ

  • 他在賽前感染嚴重腸胃病毒，整夜劇烈嘔吐、無法進食，連喝水都會跑廁所，還伴隨發燒與暈眩，因此判定自己無法正常上場競爭。

  • 科博利因此不戰而勝，直接闖進法網男單決賽，將與大會第2種子澤瑞夫爭奪冠軍，這也讓原本的義大利內戰未能上演。

  • 他以黑馬之姿闖進四強，前五輪在紅土上總計鏖戰19小時42分鐘，創下自1991年ATP有紀錄以來，打進大滿貫準決賽最耗時的紀錄。

法網

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