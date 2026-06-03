從會外賽晉級4強 波蘭黑馬赫瓦林斯卡續寫法網驚奇

世界排名第114的波蘭女將赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska，圖）3日在法國網球公開賽擊敗大會第22種子卡琳斯卡婭，成為網球運動職業化以來第2位從會外賽晉級而闖進羅蘭蓋洛斯球場4強的女子選手。(美聯社)

世界排名第114的波蘭 女將赫瓦林斯卡今天在法國網球公開賽擊敗大會第22種子卡琳斯卡婭，成為網球運動職業化以來第2位從會外賽晉級而闖進羅蘭蓋洛斯球場4強的女子選手。

法新社報導，赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）在8強賽以7比6（7/3）、6比3戰勝來自俄羅斯 、以中立身分參賽的卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya），再次展現不向命運低頭的氣勢。

在這次巴黎賽事之前，赫瓦林斯卡職業生涯僅在紅土場上贏過兩場巡迴賽等級比賽，現在則距離爭奪紅土球場上的最高榮譽只差一勝。

這位24歲選手4日準決賽的對手將是球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）或第25種子施耐德（Diana Shnaider）。

無論接下來勝負如何，她都已經名留羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）青史。赫瓦林斯卡至少追平阿根廷好手波多偌斯卡（Nadia Podoroska）於2020年締造的成就。波多偌斯卡是公開賽年代首位從會外賽晉級法網 4強的女子選手。

赫瓦林斯卡賽後受訪時表示：「我真的不知道發生什麼事情。我知道我一直重複這麼說，但是在這裡的每一場比賽對我來說都太不可思議，所以我非常感激。」

「我只是試著贏下每一場比賽。我面對的都是世界頂尖選手，所以我不會拿自己去和她們比較。」

這位身材嬌小的波蘭選手在首盤5比1和5比3領先時曾兩度有機會在發球局拿下，但是受到中央球場（Court Philippe Chatrier）風勢干擾而相繼遭到破發，讓卡琳斯卡婭將比數追平為5比5。

在搶七時，赫瓦林斯卡以6比3拉開差距後，對手防守時反拍出界而由她拿下首盤。

次盤她再次取得雙破發，以4比1領先而勝券在握。

雖然卡琳斯卡婭再次反撲，這次赫瓦林斯卡在第9局成功擋下攻勢。當27歲對手正手拍回球出界，她順利奪勝。