我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／華人區就在球場旁：西雅圖觀賽指南

CBS又傳人事地震 解雇「60分鐘」節目資深記者沛里

從會外賽晉級4強 波蘭黑馬赫瓦林斯卡續寫法網驚奇

中央社巴黎3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界排名第114的波蘭女將赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska，圖）3日在...
世界排名第114的波蘭女將赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska，圖）3日在法國網球公開賽擊敗大會第22種子卡琳斯卡婭，成為網球運動職業化以來第2位從會外賽晉級而闖進羅蘭蓋洛斯球場4強的女子選手。(美聯社)

世界排名第114的波蘭女將赫瓦林斯卡今天在法國網球公開賽擊敗大會第22種子卡琳斯卡婭，成為網球運動職業化以來第2位從會外賽晉級而闖進羅蘭蓋洛斯球場4強的女子選手。

法新社報導，赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）在8強賽以7比6（7/3）、6比3戰勝來自俄羅斯、以中立身分參賽的卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya），再次展現不向命運低頭的氣勢。

在這次巴黎賽事之前，赫瓦林斯卡職業生涯僅在紅土場上贏過兩場巡迴賽等級比賽，現在則距離爭奪紅土球場上的最高榮譽只差一勝。

這位24歲選手4日準決賽的對手將是球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）或第25種子施耐德（Diana Shnaider）。

無論接下來勝負如何，她都已經名留羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）青史。赫瓦林斯卡至少追平阿根廷好手波多偌斯卡（Nadia Podoroska）於2020年締造的成就。波多偌斯卡是公開賽年代首位從會外賽晉級法網4強的女子選手。

赫瓦林斯卡賽後受訪時表示：「我真的不知道發生什麼事情。我知道我一直重複這麼說，但是在這裡的每一場比賽對我來說都太不可思議，所以我非常感激。」

「我只是試著贏下每一場比賽。我面對的都是世界頂尖選手，所以我不會拿自己去和她們比較。」

這位身材嬌小的波蘭選手在首盤5比1和5比3領先時曾兩度有機會在發球局拿下，但是受到中央球場（Court Philippe Chatrier）風勢干擾而相繼遭到破發，讓卡琳斯卡婭將比數追平為5比5。

在搶七時，赫瓦林斯卡以6比3拉開差距後，對手防守時反拍出界而由她拿下首盤。

次盤她再次取得雙破發，以4比1領先而勝券在握。

雖然卡琳斯卡婭再次反撲，這次赫瓦林斯卡在第9局成功擋下攻勢。當27歲對手正手拍回球出界，她順利奪勝。

法網 波蘭 俄羅斯

上一則

管住嘴、邁開腿…世界盃新規「史上最嚴」當心吃紅牌輸球

延伸閱讀

法網／莎芭蓮卡直落二擊倒大坂直美 闖進女單8強

法網／莎芭蓮卡直落二擊倒大坂直美 闖進女單8強
鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」
西班牙19歲小將霍達法網首秀 黑馬之姿逆轉晉8強

西班牙19歲小將霍達法網首秀 黑馬之姿逆轉晉8強
莎芭蓮卡直落二取勝 闖入法網16強對決大坂直美

莎芭蓮卡直落二取勝 闖入法網16強對決大坂直美

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
BBVA球場。（路透）

世界盃主辦城／從德州開車可達：蒙特雷完全觀賽指南

2026-05-28 12:30

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」