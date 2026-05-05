我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院 遺書寫「對不起」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

網球／要求大滿貫提高獎金 莎芭蓮卡放話「球員聯合抵制」

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。（新華社）
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。（新華社）

今年法網將在18日點燃戰火，但紅土大滿貫登場前，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）公開喊話，若四大滿貫賽不給選手更高的獎金，球員該聯合抵制，捍衛自身權益。

莎芭蓮卡和義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）為首的球員，本周發表聯合聲明，指對法網的獎金分配「深感失望」。法網組委會上月宣布，今年總獎金提升1成，達到6170萬歐元，比去年增加530萬歐元，但球員聲明指出「實際情況完全不同」，賽事獎金的佔比反而下降。

球員聲明中表示，2024年球員獎金在法網的佔比是1成55，今年卻下降到1成49。

5月5日出生的莎芭蓮卡在生日當天再度發生，參加羅馬女網賽的她強調，沒有球員就不會有賽事，球員該獲得更高的報酬，「我認為某些時間點，我們會發起聯合抵制，我覺得這是捍衛我們權益的唯一方式。」

莎芭蓮卡的「聯合抵制」說法，其他女將態度正面但語帶保留，尋求法網衛冕的美國好手高芙（Coco Gauff）說：「如果大家能夠團結一致且共同努力，我完全可以理解。」她補充，還沒有聽說過任何關於罷賽的討論，不過這訴求不只是為了高排名選手，對排名低的選手也十分重要。

今年奪下澳網金盃的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）表示，若大部分球員決定聯合抵制，自己也會加入，「這不僅是大滿貫賽，也不僅是要提高獎金，很多人並不知道稅課很重，即使你贏得更多獎金，最終都要用來繳稅。」

白俄羅斯 法網 義大利

上一則

世足賽倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

延伸閱讀

勞倫斯體育獎／阿爾卡拉斯、莎芭蓮卡獲選年度最佳運動員

勞倫斯體育獎／阿爾卡拉斯、莎芭蓮卡獲選年度最佳運動員
網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

傳台灣選手倫敦出賽遭不當肢體接觸 國際桌球總會：絕不容忍

傳台灣選手倫敦出賽遭不當肢體接觸 國際桌球總會：絕不容忍
網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

熱門新聞

太陽前鋒布魯克斯。 (路透)

NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列

2026-05-04 19:43
火箭中鋒申根（中）此役繳出14分、9籃板與8助攻的全能成績單。（美聯社）

NBA／火箭盼上演史上首次輸3贏4大逆轉 森根：我們將再回到湖人主場

2026-04-30 04:00
大谷翔平第七局挨觸身球，被75哩橫掃球砸中，他哀嚎一聲「啊～」虛弱丟掉球棒。（美聯社）

MLB／大谷挨120公里觸身球「啊～」慘叫 連主播都虧浮誇了

2026-05-03 22:50
亞歷山大上籃。 (美聯社)

NBA／肯定SGA將「買犯藝術」練到極致 勇士格林：真的都是犯規

2026-04-29 19:40
示意圖。（取自Unsplash圖庫）

傳台灣選手倫敦出賽遭不當肢體接觸 國際桌球總會：絕不容忍

2026-05-03 17:28
湖人1日在系列賽第6場比賽，靠著詹姆斯和八村壘攜手攻下49分，以98：78取勝，系列賽以4勝2負拿下晉級到第二輪，並將遭遇衛冕軍雷霆。（美聯社）

NBA／詹姆斯28分領湖人G6收拾火箭 第二輪強碰衛冕軍雷霆

2026-05-02 00:50

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺

這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡