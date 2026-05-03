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網球／球王辛納馬德里公開賽封王 創下大師賽5連冠紀錄

中央社馬德里3日綜合外電報導
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辛納首度在馬德里公開賽封王，並且創下連拿5座大師賽冠軍的紀錄。(歐新社)
辛納首度在馬德里公開賽封王，並且創下連拿5座大師賽冠軍的紀錄。(歐新社)

義大利球王辛納今天以6比1、6比2擊敗德國好手茲韋列夫，首度在馬德里公開賽封王，並且創下連拿5座大師賽冠軍的紀錄。

法新社報導，繼巴黎、印第安泉、邁阿密、蒙地卡羅之後，辛納（Jannik Sinner）拿下創紀錄的連續第5座ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP Masters 1000）冠軍，在西班牙首都的精采表現並將連勝場次推進到23場。

此前費德瑞（Roger Federer）、納達爾（Rafa Nadal）和喬科維奇（Novak Djokovic）也曾在這個級別賽事寫下過4連霸。

辛納受訪時表示：「我永遠無法將自己和納達爾、喬科維奇、費德瑞相提並論，他們在10年、15年內締造的成就真是不可思議。我正試圖留下自己的印記，是為自己而戰，不是為了紀錄而打球，我只是在讓自己處於成功的有利位置。」

世界第3的茲韋列夫（Alexander Zverev）首個發球局就遭到破發，辛納順利保發，開賽後就取得3比0領先。

與茲韋列夫過去8次對戰全部勝出的辛納接下來再度破發，並在自己發球局輕鬆取得5比0的絕對優勢。

茲韋列夫一直到第6局才首次保發，卻對辛納的強勁發球無計可施。4座大滿貫賽金盃得主辛納近來致力於豐富自己的打法，一記放短讓茲韋列夫疲於奔命，最後辛納用一記愛司球（ace）球拿下首盤。

辛納第2盤第3局再度破發，鞏固奪冠氣勢。曾兩度在馬德里公開賽（Madrid Open）封王的茲韋列夫終無法力挽狂瀾。

世界第2的西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）受手腕傷勢之累，這讓辛納在法國網球公開賽之前的幾週堪稱無人能敵。

德國 義大利 辛納

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