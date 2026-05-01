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網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

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網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

中央社／ 東京1日電
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日本網球名將錦織圭在社群平台宣布將在本季高掛球拍。（路透）
日本網球名將錦織圭在社群平台宣布將在本季高掛球拍。（路透）

日本網球名將錦織圭今天在社群平台宣布將在本季高掛球拍。他曾奪下2014年美國網球公開賽男子單打亞軍，並在隔年躍居世界排名第4，成為第一個闖進男單世界排名前10的日本人。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（Nippon TV）報導，錦織圭目前36歲，14歲時期離開日本，前往美國受訓，在青少年時期就活躍於國際性賽事。

他職業生涯的亮點之一莫過於2014年美網打敗當時世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）等名將，並晉級決賽，不過最終不敵西里奇（Marin Cilic），以亞軍完賽。

錦織圭在2014年成為第一個排名擠進前10的日本選手，接著又於2015年衝上世界排名第4，創下個人最佳紀錄。

2016年里約奧運期間，他戰勝當時「四大天王」之一的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），拿下銅牌。

而錦織圭在澳網、法網、溫網、美網都曾至少打進8強，在世界職業網球協會（ATP）總決賽最好的成績挺進4強。

不過，他近年來傷病不斷，相繼出現膝傷與肩傷等，去年在大滿貫之一的澳網，只打到第2輪，其他3場大滿貫則沒有建樹，導致他最新的世界排名跌到400名以下。

錦織圭今天在社群平台X發文表示，「我從小就相當熱衷於網球，懷抱著『想在世界舞台上奮戰』的想法一路追逐夢想。而我也在這個過程中站上頂尖舞台，並一路攀升到世界前10，對我而言是極大的驕傲」。

他接著表示，「在不斷挑戰極限的日子裡，勝利的喜悅、敗戰的懊悔，以及在滿場觀眾前感受到的那份特別氛圍，都是無可取代的回憶」。

面對接二連三的傷勢，錦織圭直言，「也曾因無法如願發揮而感到焦躁，甚至被不安壓得幾乎喘不過氣」。

「即便如此，『我喜歡網球』、『我還能變得更強』的信念，成為我回到球場的動力」。

他認為這段過程，「豐富我的人生，造就現在的我」。

同時，他也由衷感謝球迷與時常在身邊支持他的家人。

錦織圭表示，「老實說，我至今仍想繼續在球場奮戰，不過回首過往至今的一切，我可以自信地說『已經盡了全力』」。

澳網 日本 納達爾

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