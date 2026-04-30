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馬德里女網／謝淑薇遭逆轉 無緣連三屆闖4強

記者曾思儒／即時報導
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台灣網球名將謝淑薇。(中新社)
台灣網球名將謝淑薇。(中新社)

台網球「一姊」謝淑薇相隔2個月重返賽場，改搭美國前澳網女單冠軍珂寧（Sofia Kenin）參加馬德里女網賽，名列第7種子的台美組合連過兩關闖進8強，可惜沒能再下一城，「超級搶10」敗給塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic）／法國法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），無緣連3年闖進4強。

目前女雙世界排名13的謝淑薇，2月中多哈女網賽和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）打下亞軍後就沒再出賽，休息兩個月後從歐洲紅土賽季再出發，改搭2020年澳網奪冠的珂寧，前兩戰都以直落二過關，謝淑薇也成3名台將中唯一過頭關的選手。

8強賽面對塞爾維亞、法國聯軍，謝淑薇組合首盤連破對手2個發球局，拉開領先到5：1，順利以6：3先下一城。

第二盤第7種子率先在第7局破發，但取得4：3領先後卻連兩個發球局失守，遭對手6：4逆轉扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，台美組合前4個發球分都沒拿下，前9分只拿下2分下陷入絕對落後，最終以4：10無緣4強。

澳網 謝淑薇

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