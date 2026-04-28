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網球／謝淑薇女雙拍落名將大威廉絲 WTA馬德里晉8強

中央社／台北28日電
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台灣網球名將謝淑薇。(中新社)
台灣網球名將謝淑薇。(中新社)

在西班牙舉行的WTA馬德里網球公開賽，台灣名將謝淑薇與美國搭檔珂寧今天征戰女雙次輪，終場以6比4、6比4擊敗美國名將大威廉絲與英國好手包特的組合，搶下8強門票。

馬德里公開賽屬於國際女子網球協會（WTA）千分等級大賽，相隔兩個月重返賽場的台灣名將謝淑薇，這次未搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），而是首度與美國女將珂寧（Sofia Kenin）攜手合作，獲得女雙第7種子，並順利通過首輪考驗。

謝淑薇、珂寧今天在次輪對戰美國名將大威廉絲（Venus Williams）、英國好手包特（Katie Boulter），兩組人馬首盤開打後上演激戰，「台美聯軍」數度錯失破發點情況下，前8局打完雙方戰成4比4平手；謝淑薇、珂寧第9局保住關鍵發球局後，接下來延續好手感順利破發，以6比4先馳得盤。

手握聽牌優勢的謝淑薇、珂寧，次盤率先遭到破發陷入劣勢，所幸未自亂陣腳，接連驚險守住發球局後，謝淑薇、珂寧終於在第8局等到反擊機會，不僅如願完成破發扳平戰局，接著還完美保發；最後更在第10局二度突破對手，終場再以6比4拿到女雙8強門票。

開季表現絕佳的謝淑薇，與搭檔珂寧將在女雙8強對戰塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）組合，力拚躋身4強之列，並尋求本季第2座冠軍。

謝淑薇

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