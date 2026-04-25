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網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

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網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

記者劉肇育／即時報導
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阿爾卡拉斯無緣法網3連霸。（美聯社）
阿爾卡拉斯無緣法網3連霸。（美聯社）

網球紅土賽季正如火如荼進行，但世界男單排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）卻傳來令球迷心碎的消息，他因右腕傷勢復原不如預期，24日透過社群平台宣布將退出即將到來的羅馬大師賽，且也將無緣參與法網，宣告男單3連霸夢碎。

阿爾卡拉斯的傷情源於本月的巴塞隆納公開賽，當時他在首輪獲勝後便感到手腕不適，隨即宣布退賽，本周他雖現身馬德里，卻僅是以嘉賓身分出席勞倫斯世界體育獎領取「年度最佳男子運動員」殊榮，當時他右手腕纏著厚重固定帶的畫面，讓外界對其傷勢感到憂心。

「經過醫療團隊最新的檢查評估，為了長遠職業生涯考量，我們決定採取最謹慎的做法，不參加羅馬與法網。」阿爾卡拉斯感性地寫道，「這對我來說是一個煎熬的時刻，但我堅信自己會變得更強大回歸。」

阿爾卡拉斯今年開季氣勢如虹，在澳網決賽擊敗約克維奇（Novak Djokovic），寫下史上最年輕生涯大滿貫紀錄。對於勁敵將缺席今年法網，辛納也展現英雄惜英雄的風範，在馬德里晉級後表示，「網球世界需要阿爾卡拉斯，有他在比賽才精采。希望他能徹底養好傷，下個目標鎖定溫網，我們都期待他重回賽場的那一天。」

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