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網球／貝克美網金盃35萬拍出 首座公開競標大滿貫單打金盃

記者劉肇育／即時報導
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曾六度奪下大滿貫賽金盃的「德國金童」貝克。（歐新社）
曾六度奪下大滿貫賽金盃的「德國金童」貝克。（歐新社）

曾6度奪下大滿貫賽金盃的「德國金童」貝克（Boris Becker），2017年宣告破產並傳出欠債300多萬英鎊，一度傳出希望變賣大滿貫金盃變現還債，今天他的1989年美網男單金盃也在公開拍賣會以35萬7546美元標出，成為公開賽年代以來首座正式公開競標的大滿貫單打金盃。

現年58歲的貝克，堪稱德國男子網球的代表性人物，他與葛拉芙（Steffi Graf）更是攜手打造德國網壇黃金世代，球員時期拿過兩座澳網、三座溫網、一座美網男單冠軍，也在1992年巴塞隆納奧運男雙奪金。

貝克退休後仍致力於執教工作，更曾擔任過約克維奇（Novak Djokovic）的教練，但在2017年被法院宣告破產，2022年更因非法轉移大量資金以及隱藏資產遭到判處2.5年監禁，其中包括未依破產轉讓程序將大滿貫金盃、奧運金牌移交給破產管理人。

這次拍賣的1989年美網男單金盃，貝克曾借給國際網球名人堂展示，但在2019年因為破產程序遭到轉讓，近日出現在拍賣市場，於今天順利標出，成為公開賽年代以來，史上首座公開拍賣的大滿貫冠單打金盃。

金盃成交價35萬7546美元也創下網球紀念品史上第二高競標價，僅次於約克維奇在2012年澳網奪冠使用的球拍，今年2月以54萬美元售出。

約克維奇 拍賣 德國

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