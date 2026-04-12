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網球蒙地卡羅決賽／辛納擊敗阿爾卡拉斯 重登球王寶座

中央社蒙地卡羅12日綜合外電報導
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辛納在蒙地卡羅大師賽決賽擊敗阿爾卡拉斯，摘下個人首座紅土大師賽冠軍，並且奪回世界...
辛納在蒙地卡羅大師賽決賽擊敗阿爾卡拉斯，摘下個人首座紅土大師賽冠軍，並且奪回世界第一的排名。(路透)

義大利好手辛納今天在蒙地卡羅大師賽決賽，以7比6（7/5）、6比3力退尋求衛冕的西班牙名將阿爾卡拉斯，摘下個人首座紅土大師賽冠軍，並且從對手手中奪回世界第一的排名。

路透社報導，這場勝利為辛納（Jannik Sinner）近期驚人表現再添一筆，他成為史上僅次於約克維奇（Novak Djokovic）之後，第2位能在同賽季拿下「陽光雙冠」（Sunshine Double）以及蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）冠軍的球員。喬帥曾於2015年達成此一壯舉。

邁阿密公開賽（Miami Open）與印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）均於年初在充滿陽光的城市舉行，這兩個大師賽合稱「陽光雙賽」（Sunshine Double）。

這也是辛納連續第4座大師1000系列賽冠軍，繼巴黎、印第安泉與邁阿密後再度封王，生涯累計第8座大師賽封王。

辛納賽後在場上受訪說：「我們來這邊就是想趁著接下來有更多大賽前，盡量多打幾場比賽。今天我們兩個都有非常高水準表現…這個結果真的很棒，能重回球王寶座意義重大。」

他與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上次交手是在將近5個月前，當時辛納在ATP年終賽（ATP Finals）奪冠，球迷一直期待著「辛卡拉茲」（Sincaraz）對決下一篇章。

約克維奇 義大利 阿爾卡拉斯

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