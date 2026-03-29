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邁阿密名人賽／一盤未失奪陽光雙賽金盃 辛納成史上第一人

記者曾思儒／即時報導
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義大利名將辛納29日再用球拍寫下新紀錄，成為史上第8位同年包辦印地安泉和邁阿密「...
義大利名將辛納29日再用球拍寫下新紀錄，成為史上第8位同年包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙賽」冠軍的男將，且兩場賽事都一盤未失，成為史上第一人。（路透）

義大利名將辛納（Jannik Sinner）29日再用球拍寫下新紀錄，他在邁阿密名人賽最終戰以6：4、6：4拍下捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），不但成為史上第8位同年包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙賽」冠軍的男將，且兩場賽事都一盤未失，成為史上第一人。

前一位包辦「陽光雙賽」冠軍的男將以要回溯到2017年的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），24歲的辛納29日加入前輩行列，他說：「這對我意義重大，第一次贏下陽光雙賽，感覺不可思議。」

辛納還提到，過去不曾想過能包辦陽光雙賽，因為太難達成，「我們最終做到了，所以我非常開心。」

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）28日完成邁阿密女網賽衛冕，今年也包辦陽光雙賽金盃，辛納29日加入行列，兩位名將成為2016年塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）後，同年一起完成兩大賽都登頂的選手。

這是辛納生涯第7座千分等級名人賽金盃，連拿兩冠讓他積分大進補，目前僅落後西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）1190分。

義大利 辛納

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