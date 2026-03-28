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網球／莎芭蓮卡擊敗高芙 邁阿密公開賽成功連霸

中央社／邁阿密28日綜合外電報導
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莎芭蓮卡衛冕邁阿密公開賽冠軍。（路透）
莎芭蓮卡衛冕邁阿密公開賽冠軍。（路透）

世界排名第一的女網好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天以6：2、4：6、6：3擊敗美國選手高芙（Coco Gauff），成功衛冕邁阿密公開賽冠軍，「陽光雙冠」也順利入袋。

中央社引述法新社報導，邁阿密公開賽（Miami Open）與印地安泉（Indian Wells）網賽均在年初於充滿陽光的城市舉行，同屬世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級硬地賽事。

白俄羅斯的莎芭蓮卡先前在印地安泉網賽奪冠後，今天的勝利讓她成為史上第5位、也是自2022年斯威雅蒂（Iga Swiatek）以來，首名奪下「陽光雙冠」（Sunshine Double）的選手。

莎芭蓮卡接受網球頻道（Tennis Channel）訪問時表示：「這聽起來很瘋狂，簡直難以置信。我現在非常感激、非常開心，也非常自豪。」

本季至今，莎芭蓮卡僅在澳洲網球公開賽決賽不敵芮芭奇娜（Elena Rybakina）吞下唯一敗仗，但她隨後在印地安泉決賽與邁阿密準決賽皆成功復仇，展現強大主宰能力。

莎芭蓮卡今天也讓高芙吞下生涯首次的硬地決賽敗仗。

高芙先前在硬地決賽9戰全勝，包括2023年在美國公開賽擊敗莎芭蓮卡奪冠。她去年也曾在紅土場地的法國公開賽擊敗莎芭蓮卡封后。

莎芭蓮卡賽後表示，即便自己首盤強勢拿下，她不意外高芙會展現堅強韌性。

莎芭蓮卡在比賽開始即破發，並在第5局高芙化解3個破發點後，第7局再度破發，最終在未面臨任何破發點的情況下，以37分鐘拿下首盤。

第2盤戰況緊繃，高芙第2局靠一記強勁反手穿越球取得首個破發點，現場球迷大聲歡呼，不過最終未能拿下此局。她隨後透過增加底線抽球深度持續施壓，終於搶下第2盤。

莎芭蓮卡表示：「我很了解（高芙），我知道她不會輕易將這場決賽送給我。我知道她會拼戰、會跑動，會努力回擊每一球。」

第3盤幾乎完全由莎芭蓮卡掌控，她在一開始就有破發演出，並且把握第一個冠軍點機會，對手的反手回擊出界，讓她鎖定勝利。

莎芭蓮卡表示：「這個月還能有什麼更好的呢？」她不僅奪下兩項重要大賽冠軍，還迎來新養的小狗並與男友弗朗古利斯（Georgios Frangulis）訂婚。

高芙則在經歷起伏的3月後，對自己本週表現滿意。她在印地安泉網賽第3輪因左臂神經問題引起的「可怕」疼痛退賽。

儘管一度考慮不參賽，22歲的高芙仍是首次闖進邁阿密公開賽決賽。

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