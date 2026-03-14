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網球／意外參賽卻登頂 詹皓晴奧斯汀奪本季首冠

記者曾思儒／即時報導
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詹皓晴（右）和加藤未唯奪下奧斯汀女網賽雙打金盃。（圖／劉雪貞提供）
詹皓晴（右）和加藤未唯奪下奧斯汀女網賽雙打金盃。（圖／劉雪貞提供）

印地安泉女網賽提前落馬，台灣網球女將詹皓晴臨時和日本女將加藤未唯攜手參加WTA 125的奧斯汀女網賽，兩人一路過關斬將，今天凌晨冠軍戰更以6：2、6：3拍下荷蘭哈弗拉格（Isabelle Haverlag）／美國桑塔瑪麗亞（Sabrina Santamaria），收下本季首冠，也是個人第3座WTA 125的雙打金盃。

詹皓晴本季經歷頭四站「一輪遊」小低潮，中東兩站多哈和杜拜都打進8強，但印地安泉女網賽第二輪出局，在邁阿密女網賽前臨時決定到奧斯汀參賽，不料一舉登頂。

「有時候重要的不是目的地，而是沿途的風景，本來沒打算甚至不知道奧斯丁這週有比賽。」以頭號種子身份奪冠的詹皓晴在社群分享，印地安泉後有10天的空檔，在不知去哪訓練下茶了哪裡有比賽，陰錯陽差下決定和加藤未唯攜手，「沒想到要多帶一個獎盃回家了。」

詹皓晴也曾在2012年和14年打下台北海碩女網賽冠軍，奧斯汀是個人第3座WTA 125的雙打金盃；帶著本季首冠轉戰邁阿密，她也希望經過奧斯汀的洗禮，在WTA 1000等級的邁阿密女網能有更好表現。

詹皓晴奪下奧斯汀女網賽雙打金盃。（圖／劉雪貞提供）
詹皓晴奪下奧斯汀女網賽雙打金盃。（圖／劉雪貞提供）

詹皓晴（左）和加藤未唯奪下奧斯汀女網賽雙打金盃。（圖／劉雪貞提供）
詹皓晴（左）和加藤未唯奪下奧斯汀女網賽雙打金盃。（圖／劉雪貞提供）

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