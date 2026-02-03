網球／約克維奇世界排名重返第3 謝淑薇掉出前10

塞爾維亞名將約克維奇。（歐新社）

澳網 後的世界排名大洗牌，台灣「一姊」謝淑薇 沒能挑戰連3年打進女雙決賽後，女雙世界排名從第8下滑到12，今年首度掉出世界前10；男單和女單世界第一都不變，澳網首度奪冠的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz ）穩坐球王寶座，連兩年女單居亞的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）也續當球后。

新世代雙星阿爾卡拉斯和義大利好手辛納（Jannik Sinner）仍排世界前二；38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）第11度打進澳網決賽，雖敗給阿爾卡拉斯，墨爾本完美決賽勝率破功，本周排名仍上升到第3位，是2024年8月後首次。

女單部分，首度奪冠的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）從第5名上升到第3位，僅次於莎芭蓮卡和波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）；打進4強的烏克蘭媽媽球員史維托莉娜（Elina Svitolina）排名也上升2席到世界第10。

勇闖男單8強的20歲美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），憑藉澳網的突破表現排名大躍進，從29名提升到生涯新高24位。

謝淑薇過去兩年都闖澳網女雙決賽，收下1冠、1亞，今年停在8強，排名從第8下滑到12，仍是我國最佳；打進個人大滿貫最佳8強的吳芳嫺上升2席到第32名，詹皓晴下滑3名到第41位。