網球／約克維奇澳網「首次拿盤子」集齊4大滿貫亞軍

新華社／墨爾本1日電
阿爾卡拉斯在大滿貫決賽對約克維奇3勝0敗，是公開化年代史上第一位能夠繳出如此紀錄的球員。（新華社）
西班牙籍的世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在澳洲網球公開賽男單決賽上演逆轉戲碼，激戰4盤擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），首奪澳網金盃並成為史上最年輕締造「生涯大滿貫」的男子選手。

四強賽結束時已接近凌晨2點，約克維奇甚至沒有力氣走到位於媒體中心3樓的記者會現場。他在一樓坐著接受了記者們的採訪。提到決賽對手阿爾卡拉斯，約克維奇笑著說：「他也很累——艱難的四強賽，但是他比我年輕十幾歲，應該能更快恢復。」

傍晚7點30分，羅德·拉沃爾球場座無虛席。決賽開始前的球員介紹時，主持人僅是念出約克維奇那一長串輝煌的成績，就要花去將近1分鐘時間。

首盤比賽，約克維奇打出夢幻般的開局，僅用時33分鐘就以6：2先下一城。但隨後風雲突變，阿爾卡拉斯放慢了二發的節奏，不再一味加速，而是通過落點變化和上旋控制，逐漸在相持中占據上風。經驗、耐心、變線，這些曾是約克維奇的制勝法寶，但在這個夜晚，當對面站著的是22歲、卻幾乎複製了他年輕時全面能力的阿爾卡拉斯時，這些武器失靈了。

比賽時間剛過3小時，約克維奇丟掉了自己的發球局，也無奈地收下首個澳網亞軍——他此前10次打進決賽，10次舉起冠軍獎盃。

約克維奇走到阿爾卡拉斯那一側球場，微笑著恭喜他。阿爾卡拉斯則說：「和你同場競技永遠是一種榮幸，尤其是在大滿貫決賽。」

頒獎儀式上，38歲的約克維奇感謝39歲的納達爾到場觀看比賽。他開玩笑說：「看到你坐在觀眾席而不是站在場上，感覺很奇怪。」

幾天前的記者會上，一名記者曾問約克維奇：他曾經追趕費德勒和納達爾，以及現在追趕阿爾卡拉斯和辛納的感受。這個問題引起他的不快。

約克維奇當場打斷提問並反駁道：「羅傑（費德勒）和拉法（納達爾）永遠是我最偉大的對手。我非常尊重揚尼克（辛納）和卡洛斯（阿爾卡拉斯）正在做、並且會繼續做的事情。他們未來10到15年、甚至20年都會在這裡。這就是體育運動的自然周期。總會有兩位新的超級巨星，也許還會出現第三個人——我反而會為那位第三人加油，因為我當年一開始就是那個第三人。這對網球是好事。至於這對我有什麼影響，就像我說的，我不覺得自己在追趕。我在書寫自己的歷史。」

或許是對這個提問耿耿於懷，約克維奇在四強賽戰勝辛納後，在轉播攝像機上簽名時用塞爾維亞語寫下：你說什麼來著？

偏見，也是約克維奇堅持走下去的動力之一，他要用自己的表現證明那些人是錯的。

於是在談到自己會堅持多久時，約克維奇給出這樣的回答：「阿爾卡拉斯和辛納會繼續爭奪大滿貫冠軍，而像我這樣的『年輕人』，就盡力追一追吧。」

