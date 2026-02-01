澳網／22歲寫最年輕「全滿貫」紀錄 阿爾卡拉斯大滿貫7冠也是新猷

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首度闖進澳網決賽就高捧金盃。（美聯社）
西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首度闖進澳網決賽就高捧金盃，決賽上演「輸一贏三」戲碼，以2：6、6：2、6：3、7：5逆轉塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），不但成為第2位澳網奪冠的西班牙男將，更締造史上最年輕「全滿貫」紀錄。

拉沃（Rod Laver）1962年以24又32天締造完成全滿貫，但當時是業餘球員身份，且網球還未進入公開化年代，因此「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2010年美網以24歲又102天完成全滿貫，成網球公開化後的史上最年輕全滿貫球員。

前一位澳網奪冠的西班牙球員不是別人，就是納達爾，「西班牙蠻牛」也是澳網男單決賽座上賓，巴黎奧運隊友阿爾卡拉斯在兒時偶像前締造新猷，以22歲又272天寫下全滿貫紀錄，不但是網球公開化年代後第6人，更將原紀錄一舉推進2年。

網球史上也只有9名球員完成過「全滿貫」壯舉，阿爾卡拉斯第20度參加大滿貫就8度打進決賽，今天勝利讓他打下生涯第7冠，也成為網球公開化年代後最年輕的7罐得主，改寫伯格（Bjorn Borg）23歲又1天的紀錄。

