澳網／約克維奇5盤逆轉辛納：我想起2012年和納達爾的決賽

約克維奇闖進澳網男單決賽。（新華社）

當你已經38歲、面對「00後」的衛冕冠軍，並且此前連續五次交手都未能取勝時，你打算怎麼應對？10屆澳網 男單冠軍約克維奇 （Novak Djokovic）的答案是：戰鬥到最後一拍。

30日，約克維奇在澳網男單四強賽與義大利名將辛納 （Jannik Sinner）苦戰4個多小時，最終以3：2逆轉對手，生涯第11次闖入澳網決賽，並成為公開賽時代晉級澳網男單決賽最年長的球員。

「我感到不真實，比賽強度非常高，讓我想起了2012年和納達爾（Rafael Nadal）的（澳網）決賽。對我來說，這場勝利幾乎等同於拿下一座大滿貫。」賽後，約克維奇在接受現場採訪時說。

當天比賽的開局並不屬於約克維奇。辛納在首盤早早完成破發後確立3：0領先，隨後憑藉強勢底線壓迫掌控節奏，以6：3收下首盤。從第二盤開始，雙方開始了拉鋸戰。約克維奇增加了小球與落點變化，終於在第四局兌現破發點，取得3：1領先。第五局，他在自己的發球局從0：40落後的情況連下五分完成保發，隨後在第七局和第九局兩次保發，以6：3扳平大比分。

隨後雙方各勝一盤，比賽來到決勝盤後，已經成為一場意志的角力。約克維奇屢次站在被破發的邊緣，又屢屢化險為夷，在第10局迎來自己的發球勝賽局。雖然辛納先後化解兩個賽點，但在第三個賽點上反手回球出界，他的澳網三連冠夢想也就此終結。

辛納全場轟出26記ACE球、72個制勝分，但約克維奇頑強地挽救了16個破發點，在年齡、體能、賽前預期均不佔優的情況下笑到了最後。

本屆澳網第四輪，約克維奇因對手門希克退賽直接晉級；八強賽中，他站在0：2落後的懸崖邊上，又是對手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）的傷退，讓他戲劇性地晉級四強賽。連他自己都開玩笑說：「我本應在今晚回家的飛機上。」因此在四強賽前，約克維奇並不被看好。

約克維奇說：「我從未停止自我懷疑，但我也從未停止相信自己。很多人質疑我，我也看到這兩年突然冒出很多專家，想讓我退役，或者已經把我退役了很多次。我想感謝他們，因為他們給了我力量，給了我動力去證明他們錯了。」

事實證明他做到了，本場關鍵時刻約克維奇的每一次回球都伴隨著嘶吼，他在給自己加油，也在向所有人證明他的「油箱」里還有油。約克維奇坦言這場比賽是他「過去兩年裡（發揮）最好的一場」。

約克維奇將在決賽對陣頭號種子阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），如果奪冠，他將成為公開賽時代最年長的澳網男單冠軍。「我在書寫自己的歷史。他們（阿爾卡拉斯和辛納）現在是否比我以及其他所有人都更強？是的。他們簡直是現象級。但這是否意味著我會舉白旗投降？不。我要戰鬥到最後一拍、最後一分，盡我所能去挑戰他們。」