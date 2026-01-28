澳網／落後兩盤對手卻退賽 約克維奇死裡逃生闖4強

約克維奇闖進澳網4強。（歐新社）

生涯握有澳網 破紀錄10冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天在8強賽對決義大利 好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），前兩盤都失守，第2盤結束還申請傷停處理腳底水泡，不料第3盤戰況急轉直下，穆塞蒂腿部明顯不適，傷停治療後仍沒好轉，最終在打完4局就走向網前和小約握手，恭喜38歲名將前進4強。

處於盤數絕對落後，死裡逃生的小約賽後接受場中訪問時說：「我不知道該說些什麼，真的對他感到很抱歉。」小約還坦言，對手今天表現出色，「我本來要回家了。」這句話一出立刻讓中央球場球迷哄堂大笑。

小約提到，比賽中受傷是網球賽會發生的狀態，「我自己也有過幾次，但在大滿貫的8強賽，握有兩盤領先，掌握全局，真的太不幸了。我不知道能說什麼，希望他盡快痊癒，他該是今天的勝家，毫無疑問。」

去年四大滿貫都停在4強的小約，今天一開賽展現絕佳狀態，但率先破發後卻被穆塞蒂連破兩個發球局，連失4局下以4：6讓出首盤。

穆塞蒂第2盤又三破小約發球局，以6：3取得盤數「聽牌」絕對優勢，無奈第3盤卻出現身體狀況，1：3落後下決定退賽，離場時忍不住落下英雄淚。

戲劇性晉級4強的小約，4強對手將是尋求衛冕的義大利名將辛納 （Jannik Sinner）和美國謝爾頓（Ben Shelton）之戰的勝家。