澳網／拍下同胞 皮古拉首闖4強對決愛司女王

記者曾思儒／即時報導
皮古拉生涯首度晉級澳網4強。(歐新社)
皮古拉生涯首度晉級澳網4強。(歐新社)

今年澳網最後一場女單8強賽上演「美國內戰」，第6種子皮古拉（Jessica Pegula）延續碰第4種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）的完美勝率，只花1小時又35分鐘就以6：2、7：6（7：1）收下對戰4連勝，生涯首度在墨爾本打進4強。

「過去幾年我在美網都能走得遠一點，但這裡是我第一次真正取得突破的大滿貫，3度打進8強，然後是今年，第4次了。」31歲的皮古拉賽後受訪透露，今年告訴自己要突破過去都停在8強的成績，「因為我覺得在這裡真的打得很好，很喜歡這狀態，而且我也一直覺得，就算輸球還是打得很好，所以一直在等待一個可以突破的時刻。」

今天就是皮古拉的突破日，這位家世顯赫的美國好手首盤前5局就兩度破發成功，第2盤雖在第8局遭到破發，但接續也連續破了阿尼西莫娃2個發球局，儘管自己的賽末發球局沒保住，「搶7」在先失第一分下上演連拿7分的強勢表現，沒讓戰線延長到決勝盤。

這是皮古拉第3度打進大滿貫4強，前兩度都是在美網；今天的勝利也讓皮古拉寫下特別紀錄，在大滿貫碰同胞已經締造8連勝。

皮古拉的4強對手稍早已出爐，列第5種子的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）以7：5、6：1擊落波蘭名將斯薇雅蒂（Iga Swiatek），將和皮古拉爭決賽門票。

