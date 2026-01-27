澳網／愛司女王發威 11記愛司轟下斯薇雅蒂闖4強

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜。(路透)

今年澳網 挑戰生涯「全滿貫」的波蘭 名將斯薇雅蒂（Iga Swiatek），尋求生涯第7座大滿貫的腳步要再等等，這位波蘭前球后今天在女單8強賽遭哈薩克 「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）以7：5、6：1擊落，止步8強。

斯薇雅蒂是女單第2種子，2022年溫布頓奪冠的芮芭奇娜列第5種子，兩位女將過去11度對決，斯薇雅蒂取得6勝5敗些微優勢，今天首盤兩位好手也勢均力敵，開賽前兩局互相破發後就各自保發，直到第12局芮芭奇娜再找到突破機會，以7：5先下一城。

第二盤斯薇雅蒂非受迫性失誤增加，讓芮芭奇娜一下場連保帶破取得3：0領先，第6局再度破發，最終就以6：1站上今年澳網女單4強。

2023年曾打進澳網決賽，芮芭奇娜今年未失一盤闖進4強，她表示經過首盤激戰後心態有所不同，「第二盤我打得更自在，很開心能拿下勝利。」只花1小時又35分鐘就奪勝，也讓發出11記「愛司」的芮芭奇娜追平對戰紀錄。

芮芭奇娜4強對手確定是美國選手，第6種子皮古拉（Jessica Pegula）和第4種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）的勝家下戰就要碰芮芭奇娜。