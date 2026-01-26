澳網／賞18歲美國新星「鴨蛋」 莎芭蓮卡強勢挺進4強

18歲美國新星約維奇（左）驚奇打進今年澳網8強，但灰姑娘旅程27日被白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（右）斬斷。（歐新社）

18歲美國新星約維奇（Iva Jovic）驚奇打進今年澳網 8強，但灰姑娘旅程27日被白俄羅斯 「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）斬斷，且第二盤更吞下「鴨蛋」，以3：6、0：6止步8強。

27歲的莎芭蓮卡首盤在約維奇第一個發球局就完成破發，第六局雖錯過3個破發點，不過第九局也瓦解約維奇3個破發機會，以6：3先下一城。

第二盤莎芭蓮卡打得更強勢，連破帶保直接將領先擴大到5：0，且自己發球員沒出現任何破發點；賽末發球局她雖陷入15：40落後，但先連拿兩球瓦解兩個破發危機，第一個賽末點更直接發出「再見愛司」，以6：0前進4強。

「不看比數的話，她表現很好。」連3年打進澳網決賽的莎芭蓮卡賽後顯得輕鬆，她表示非常開心拿到這場勝利，同時和中央球場球迷喊話，「每次在這比賽，我都很享受，希望可以得到更多、更多支持。」