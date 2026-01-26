我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接連執法事件惹議 諾姆3月3日出席國會聽證會

賭紐約市降雪幾吋？線上賭客熱門 賭金超過600萬元

澳網／賞18歲美國新星「鴨蛋」 莎芭蓮卡強勢挺進4強

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
18歲美國新星約維奇（左）驚奇打進今年澳網8強，但灰姑娘旅程27日被白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（右）斬斷。（歐新社）
18歲美國新星約維奇（左）驚奇打進今年澳網8強，但灰姑娘旅程27日被白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（右）斬斷。（歐新社）

18歲美國新星約維奇（Iva Jovic）驚奇打進今年澳網8強，但灰姑娘旅程27日被白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）斬斷，且第二盤更吞下「鴨蛋」，以3：6、0：6止步8強。

27歲的莎芭蓮卡首盤在約維奇第一個發球局就完成破發，第六局雖錯過3個破發點，不過第九局也瓦解約維奇3個破發機會，以6：3先下一城。

第二盤莎芭蓮卡打得更強勢，連破帶保直接將領先擴大到5：0，且自己發球員沒出現任何破發點；賽末發球局她雖陷入15：40落後，但先連拿兩球瓦解兩個破發危機，第一個賽末點更直接發出「再見愛司」，以6：0前進4強。

「不看比數的話，她表現很好。」連3年打進澳網決賽的莎芭蓮卡賽後顯得輕鬆，她表示非常開心拿到這場勝利，同時和中央球場球迷喊話，「每次在這比賽，我都很享受，希望可以得到更多、更多支持。」

今天只花1小時又29分鐘就拿下勝利，莎芭蓮卡以未失一盤之姿挺進4強，下戰對手將是美國好手高芙（Coco Gauff）和烏克蘭媽媽球員史維托莉娜（Elina Svitolina）間的勝家。

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡挺進澳網四強。（歐新社）
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡挺進澳網四強。（歐新社）

澳網 白俄羅斯 烏克蘭

上一則

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人宰公牛

下一則

NBA／班凱羅平魔獸、一分錢紀錄 騎士米契爾狂飆45分扮攪局者

延伸閱讀

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法
熱浪來襲恐飆出45度高溫 澳網主辦單位籲球迷留意

熱浪來襲恐飆出45度高溫 澳網主辦單位籲球迷留意
澳網／衛冕冠軍基斯直落二慘遭淘汰 皮古拉闖8強：我打得非常順

澳網／衛冕冠軍基斯直落二慘遭淘汰 皮古拉闖8強：我打得非常順
澳網／直落二拍下13種子 謝淑薇女雙挺進8強

澳網／直落二拍下13種子 謝淑薇女雙挺進8強

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿