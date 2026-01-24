瓦林卡澳網最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

瑞士男子網球老將瓦林卡告別澳網，受到現場觀眾熱烈掌聲。(歐新社)

瑞士 男子網球老將瓦林卡今天在澳洲網球公開賽 以6比7（5比7）、6比2、4比6、4比6不敵美國對手佛里茲，止步第3輪，結束生涯最後一場澳網 比賽。賽後他受到現場觀眾熱烈掌聲。

路透社報導，現年40歲的瓦林卡（Stan Wawrinka）2014年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，成績有了重大突破；接下來2年又分別在法國網球公開賽和美國網球公開賽奪冠。他先前已宣布今年將是他的告別球季。

瓦林卡本屆澳網首輪擊敗塞爾維亞選手捷雷（Laslo Djere）後，第2輪對上年輕許多的法國選手熱亞（Arthur Gea）再挺過5盤大戰。今天他面對第9種子佛里茲（Taylor Fritz）時又一次施展拚戰精神，但後繼無力最終落敗。

賽後佛里茲說：「這真是場艱難的比賽，場內氣氛也是。我不怪現場任何觀眾替史坦（瓦林卡名）加油，他在場上的表現真的很了不起。我非常敬佩他這週展現的熱情和拚勁。」

瓦林卡則表示：「能在約翰凱恩體育館（John Cain Arena）裡在這樣的氣氛下比賽，真的很特別。比賽水準很高，我給了他壓力。雖然我未能找到辦法打贏他，但我非常享受這場比賽，即使這是我在墨爾本的最後一役。」

隨後賽場大螢幕上播放1段向瓦林卡致敬的影片，接著他與澳網主席提列（Craig Tiley）共飲1杯啤酒，再以球員身分告別這項賽事。